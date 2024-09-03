勞方喊最低工資漲4.12％才有感　台灣應擺脫「低薪國家」行列

▲全國產業總工會。（圖／記者陳瑩欣攝）



記者廖婕妤／台北報導

今年為《最低工資法》上路元年，首次最低工資審議會將於明（4）日登場，因應經濟成長及物價上漲，全產總認為，調幅應至少4.12％才有感，且這只是帶動整體薪資上漲最基本的第一步，希望政府提出具體有效措施，扭轉台灣低薪趨勢。

全產總工會理事長戴國榮表示，最低工資調幅是展現政府抵抗低薪的指標性動作，漲逾4％有理有據，而超過4％多少則展現出政府對抗低薪、改善勞動環境的決心和態度，大家都睜大眼睛在看；依過去協商基本工資「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」原則，最低工資調幅應至少為 4.12%。

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戴國榮指出，依主計總處最新的工業及服務業統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元、月薪約43,167元，平均薪資是69.3萬元，有68.6％的上班族領不到平均薪資，且薪水低於平均薪資的上班族占比逐年增加，窮忙族愈來愈多，低薪已成趨勢。

戴國榮認為，企業經營力求獲取最大利益無可厚非，但當企業愈來愈賺錢、勞工卻越忙越窮時，將帶來貧富兩極、社會不安的惡果，最終也將影響經濟成長；政府應堅守社會正義與經濟共享原則，調高最低工資、推升整體薪資成長，企業家們則應善盡企業社會責任，透過調薪來照顧員工生計與激勵員工提升生產效能，才能形成穩健成長的正循環。

戴國榮也說，廣大勞工更希望的是整體薪資上漲，依經濟合作暨發展組織的低薪族標準，薪資中位數乘以三分之二就屬低薪族。換言之，勞工月薪低於 28,778元就屬低薪族，對照現行基本工資僅27,470元，使台灣長期處在低薪國家行列，如何扭轉台灣勞工低薪趨勢，應為政府施政的重中之重。

戴國榮舉例，綜觀鄰近國家，日本今年春鬥加薪幅度衝破5％大關、創33年來最大升幅，其中基本薪資升幅高於日本當前的物價升幅，日本政府誓言以「創造出中小企業都能加薪5％的環境」為目標，日股也以大漲慶賀。

戴國榮強調，此次是《最低工資法》上路後的首次審議會，期待在最低工資法通過後，今年起不再重蹈過去勞資雙方喊價式調整的覆轍，審議會如能確實依據遊戲規則調整最低工資，則宣告國內社會對話的新時代已經到來。