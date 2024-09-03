廣達斥資6.49億元　入股美國AR眼鏡供應商Vuzix！持股不超過19.2%

▲廣達電腦。（圖／記者陳家豪攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工廠廣達（2382）3日公告將以總金額不超過2,000萬美元（約新台幣6.49億元，交易匯率32.45），購買美國AR眼鏡技術供應商Vuzix Corp的769.2萬股普通股。此次為長期投資，後續還有特別股交易。

廣達表示，這項投資分作三階段，目前第一階段為取得769.2萬股普通股，第二、三階段特別股數及每股價格仍未定。第一階段交易完成後，廣達對Vuzix的持股比例不超過19.2%，且未來一年或完成後續兩次特別股投資，合計總金額不超過1,000萬美元（約新台幣3.2億元），每股金額為1.3美元，或以交易發生日過去30個工作日的加權平均價格計算。

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據了解，Vuzix Corp專攻智慧眼鏡技術及設計，產品包括頭戴式智慧裝置或穿戴顯示設備等解決方案，布局企業用、醫療、國防及消費市場，提供用戶高品質觀看體驗，營收來源包括美國、荷蘭及日本等國家。

事實上，廣達自2023年就宣布，將採用Vuzix旗下的光波導技術與光學顯示元件，目標是要量產智慧眼鏡，並力拚2024年開始陸續出貨。近年來，整機組裝廠強化虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）的技術實力，期盼打造出完整產品的方案。

不過，目前Vuzix有虧損擴大的情形。觀察Vuzix的財報資料，今年第二季營收109萬美元，年減76.76%；淨損4,061萬美元，年減349.23%，單季每股基本淨損0.62美元。