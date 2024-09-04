勞團喊最低工資調5%！資方代表籲「看數據說話」　明年景氣恐差

▲工鬥團體在勞動部外舉「最低工資要調5%」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

勞動部4日審議最低工資，勞團喊出今年至少要有4%至5%的漲幅，資方代表則認為今年第三季開始景氣就會衰退、第四季景氣更慘，明年恐怕更糟糕，因此還是要看「大局面」全世界經濟狀況再來下決定，且對比全球物價，台灣薪資所得及消費購買力並不差，應該要「看數據說話」。

工業協進會代表余玉枝指出，根據行政院主計總處資料，國民所得及經濟成長率全年成長預估3.43%，第一季因有耶誕節消費效應達5.92%，第二季降至4.55%，第三季下降一半至2.49%，第四季僅剩1.14%，因此今年經濟成長率呈現下降，與去年持平。

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「明年我們也不看好。」余玉枝強調，這些數據都是以行政院、經濟部數字為準，並不是勞資方決定，調幅也不是3%、4%這樣累積，是要看整個台灣及全世界的經濟狀況所定，「數字在說話，並不是人說話。」

余玉枝以自身新北市中小企業的觀察，大企業把整體經濟提高，但全台灣比例達97.8%的中小企業並不是如此，到周六、周日的工廠都沒有加班，因為沒訂單、沒有人力，因此她呼籲，如果要調高最低工資，也要考慮這些中小企業。

▲勞動部審議最低工資，勞資雙方各有見解。（圖／記者楊絡懸攝）

全國工業總會代表何語表示，他贊成最低工資適當調整來因應物價波動，但他也拿「小籠包指數」舉例，比起國外，同樣價錢在台灣可以買得到較多的小籠包，因此以薪資所得和國際物價平準指數而言，台灣的薪資所得消費力很強。

全國產業總工會理事長戴國榮強調，最低工資調漲逾4%才有感，且這僅是帶動整體薪資上漲最基本的第一步，最低工資的制定就是要維持及照顧邊際弱勢勞工的家庭生活，因此應該延續過去幾年審議的共識，也就是CPI全數反映、經濟成長果實全民共享的原則，此外，台灣要解決缺工問題，就應該要調整薪資。