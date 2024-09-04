台股崩跌999點史上第3大　金管會5大說明「密切注意」

▲台股下跌示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國半導體股重挫影響，台股今（4）日收跌999.46點，創史上第3大跌點，金管會傍晚發出5大說明，指台股在亞股中跌幅最深，但台股今年以來仍上漲23.21%，漲幅仍優於日韓等地，且擔保維持率數字為172.48%，將會密切注意國際金融市場變化。

以下是金管會對台股5大評論：

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一、美股因前一交易日(113/9/3) 因美國 ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要4大指數跌幅介於1.51%至7.75%。今日(9/4)亞股截至台股收盤時大多下跌，台股收盤指數21,092.75 點，下跌999.46點，跌幅4.52%，【13:30pm收盤時】成交量4851.05 億元，外資賣超912.63億元。同時段上海跌0.61%，香港跌1.28%，新加坡跌1.45%，韓國跌3.23%，日本跌4.30%。



二、今年以來股市走勢：今年截至9/3止，台股上漲23.21%，相較日本漲幅15.61%、新加坡漲幅7.41%、香港跌幅3.54%、韓國漲幅0.35%、上海跌幅5.78%、深圳跌幅13.19%、美國道瓊漲幅8.62%。台股集中市場日均成交量約4,327.11億元，相較去年同期增加54.74%。

三、擔保維持率數字：截至113/9/3，信用交易之整戶擔保維持率為172.48%。

四、今年截至7月底本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43% (加計股票股利為2.53%)，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高。

五、金管會將密切關注國際金融市場變化。