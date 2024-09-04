三年新增9千只冷凍櫃　萬海再度參加香港「亞洲國際蔬果運銷展」

▲萬海航運參加今日起在香港舉辦的「亞洲國際蔬果運銷展」。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

「亞洲國際蔬果運銷展」(Asia Fruit Logistica)今(4)日起至6日於香港亞洲國際博覽館展開，萬海航運一向看好亞洲區域經濟成長潛力，隨著新興中產階級消費需求強勁，對食品品質、食安日益重視，加以科技演進生鮮電商產值激增，預期整體冷鏈物流市場將持續攀升，因此第七年參展，致力使客戶感受全心服務，全新體驗，持續搶進冷鏈物流商機。

萬海一直以來致力於提供優良的服務品質，近三年再新增9,000只全新冷凍櫃，部分配備最新的氣調睡眠保鮮技術，提供客戶加值服務。而萬海冷凍櫃運輸服務不只提供您的貨物一段美好的旅程，也給予託運人及商業夥伴一段美好的合作關係。

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萬海表示公司冷凍櫃運輸服務具備下列特色：

航線密集：萬海擁綿密的亞洲區間航線，串聯中國、東協各國、中東和印度次大陸等，滿足冷凍櫃客戶季節性的蔬果、凍肉和海鮮運銷需求。

設備新穎、專業把關；萬海冷凍櫃平均櫃齡不超過五年，確保貨主交付的產品新鮮無虞，全程每個運送階段皆有專人品質把關。

國際標準、安全與環保認證：符合多項國際標準、安全與環保認證等，提升貨主於運輸過程中的安全和方便性，並兼顧環境永續。