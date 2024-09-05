輝達一周重挫16%　分析師曝「2關鍵價格」決定底部

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「地表最重要晶片股」輝達（NVIDIA）財報公告後股價走疲，近一周重挫16％，華爾街分析師認為，NVIDIA底部有「100美元」與「90美元」2道「心理價」要特別留意，市場預期這2道關鍵價格將決定股價底部是否浮現。

《BusinessInsider》報導，美東時間周三，輝達以106.2美元作收，單日收跌1.66%，累計過去一周跌幅16%，華爾街分析師認為未來兩道關鍵支撐價決定該公司是否可以保住市場領導地位。

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第1道關鍵支撐價為100美元，第2道則是輝達200日均線、略低於90美元附近，也就是8月5日的低點。

Oppenheimer 技術分析師Ari Wald 表示，輝達200日均線目前約為89美元，預期在這個價位支撐下，長期趨勢沒有太大變化，且鑑於9月是大盤季節性疲軟時期，近期輝達股價走弱不必感到驚訝，這個價位反而是買入坐等上漲的好機會。

Fairlead Strategies 創始人Katie Stockton表示，輝達股價近期走弱可能會橫盤整理一段時間，但如果從「超買／超賣」的角度觀察，未來幾個月都仍處於多空消化階段。

Stockton指出，NVIDIA股價如果能果斷砍至90美元，市場可能會預期迅速回彈至130美元，意即較目前市價再漲19%。

LPL 技術策略師 Adam Turnquist則認為，輝達8月股價沒有突破7月時創下的高點，且跌破20日和50日移動平均線，從量價指標來看，市場心理支撐價在8月低點100美元與3月高點95附近，另外，輝達200日移動平均線落在88.5美元至90.69美元間，將成為觀察指標。

Turnquist認為，若輝達跌破90.69美元，失守8月盤中低點，市場領導地位可能會因此喪失。