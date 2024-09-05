跨境電商AI新解方發表　北市府攜手國際平台引領企業迎接新時代

▲台北市政府產業發展局吳欣珮副局長開幕致詞。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著AI工具在全球各領域的蓬勃發展，AI技術在跨境電商產業中的應用愈發重要。為了應對這一快速變革的趨勢，台北市政府產業發展局於今(5)日舉辦「跨境電商新革命 AI解方發表會」，特別邀請4大國際平台和10位菁英講師，透過5場深度講座，從平台運營、AI工具應用到廣告策略，全方位助力企業提升跨境電商運營績效。

台北市政府產業發展局吳欣珮副局長表示，隨著AI技術迅速變革，跨境電商運營也產生很大的變化，台北市政府不僅引導企業掌握最新的AI應用知識與資源，加速推動外貿產業AI化，幫助企業加速導入數位應用，在國際市場中脫穎而出。並期待透過eTradehub Taipei平台，促進企業間的學習、分享與合作，共同在數位時代中找到更有利的競爭機會。

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▲台北市進出口公會黃文榮秘書長開幕致詞。（圖／IEAT提供）

本次活動由台北市進出口公會(IEAT)負責執行，安排3大主題講座，邀請亞馬遜全球開店、Alibaba.com、Newegg、CYBERBIZ等4大平台業者就平台運營及官網建置，紛紛提出AI新亮點，涵蓋營銷、業務和市場數據等領域。

透過AI工具輔助，企業能更高效地製作素材、快速運營業務，精準接觸目標客戶，掌握淺在買家資源，讓外銷更加簡單；現場另邀請AI POST講師及影片破千萬觀看數的Pet Pixels Studio影像總監，傳授如何利用Google Trend挖掘商機、交叉運用GhatGPT擴散效益，並運用最簡單的AI生成工具創造超高觸及的AI素材，提升品牌曝光度和點擊率！

▲北市府攜手國際平台、引領企業迎接新時代，左起CYBERBIZ資深業務副理陳譽方、亞馬遜全球開店北美站業務拓展經理林泰賓、台北市政府產業發展局吳欣珮副局長、IEAT 黃文榮秘書長、阿里國際站Alibaba.com後台資深經理陳慧君、Newegg資深帳戶經理楊璨杰。（圖／IEAT提供）

針對AI技術人才的培育，隨著需求不斷增長，企業對於相關人才的渴求日益強烈。針對這一現象，4大平台業者各自提出了建議，包括：通過內部培育來發展現有人才、整合並強化現有資源來達成目標，或是直接與大型平台合作，利用專業外部團隊的支持，幫助企業加速學習並掌握AI技術。

▲「跨靜電商新革命 AI解方發表會」吸引超過兩百家企業到場聆聽與取經。（圖／IEAT提供）

除了精彩講座外，現場還邀請智匯家、AsiaKOL、潮網科技、Super8等專業服務商提供解決方案，透過跨境電商資源整合服務，幫助企業找到合適的合作夥伴及資源，解決跨境電商運營中的各項挑戰。

▲四大平台業者就平台營運及官網建置，提出AI新亮點，左起CYBERBIZ資深業務副陳譽方、阿里國際站Aiibaba,com後台資深經理陳慧君、亞馬遜全球開店北美業務拓展經理陳泰賓、Newegg資深帳戶經理楊璨杰。（圖／IEAT提供）

更多跨境電商拓銷市場訊息，請上「台北市跨境電商產業發展中心 eTrade hub」網站查詢(https://etradehub.gov.taipei/)，或鎖定北市產業局官網(https://www.doed.gov.taipei/) 、FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」(https://zh-tw.facebook.com/StartUPTaipei/) 。