晶澈與輔大共同研發“BTP葉黃素人蔘晶亮飲“ 　護眼兼提神

▲晶碩光學集團攜手輔仁大學，「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」精氣神上市。（圖／輔仁大學提供）



記者潘姿吟／台北報導

保健食品市場市值達1,600億元。根據i-Buzz整合輿情的2023年保健食品消費者大調查，網友熱議的前5大保健需求分別為：胃腸功能、護眼功能、延緩衰老、抗疲勞及調解血脂。對此，晶碩（6491）旗下子公司晶澈科技與輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜合作，共同開發「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」，滿足國人對於眼睛保健及精神提振的雙重需求。

「晶碩 眼球研究院」與子公司晶澈科技，推出保健品牌「BTP」晶亮飲系列產品，目標成為「解決眼睛問題的首席專家」，藉由隱形眼鏡的製造專業來守護消費者的眼睛健康。

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▲▼晶碩（6491）旗下子公司晶澈科技與輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜合作，共同開發「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」，滿足國人對於眼睛保健及精神提振的雙重需求。（圖／劉沁瑜提供）。

晶澈科技副總經理柳浩宇表示：「晶碩多年來在隱形眼鏡市場的豐富經驗，加上長期與學界和醫界的緊密合作，使我們累積了大量消費者回饋，了解到眼睛保健的高度需求。」

最新推出的「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」由輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜共同開發，將專利技術運用於萃取新鮮人蔘，並搭配葉黃素，讓消費者能同時享有護眼及提神的雙重功效。

晶碩董事長郭明棟指出，目前公司營收結構中，保健食品佔比為10%，隱形眼鏡佔90%。第四季為傳統銷售旺季，也是全年出貨高峰期，今年訂單量與去年同期相當。展望未來，公司將持續篩選客戶，拒接低毛利訂單，預期全年營收將實現小幅增長。

劉沁瑜補充說明，「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」採用榮獲第18屆及第19屆國家新創獎的綠色製程萃取技術，所使用的「新鮮人蔘」來自植物工廠栽培的40天新鮮人蔘，其皂苷和酚類物質含量相當於傳統種植5年的人蔘。這種科技潔淨種植方式不僅推動了在地農業的轉型升級，不僅能滿足消費者的需求，還能有效提高農民的收入，符合農業永續發展和淨零排放的目標，成為產學合作的重要里程碑。

▲「BTP葉黃素人蔘晶亮飲」所使用的「新鮮人蔘」來自植物工廠栽培的40天新鮮人蔘，其皂苷和酚類物質含量相當於傳統種植5年的人蔘。（圖／劉沁瑜提供）