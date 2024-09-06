美東碼頭工會要求遠超過資方可接受範圍　即使沒罷工也會有怠工

▲船公司高階估美國東岸估計即使沒有罷工也會有怠工現象。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)在當地時間本周四與周五，召開兩天會議，審查工資要求，並為10月1日可能的罷工做好準備；國內外貨櫃船公司高階指出，工會新合約要求的條件遠遠超出資方可以接受的範圍，談判難有結果，看來罷工是勢在必行，但是一旦罷工，實際的經濟損失太大，政府應該不致於坐視不管，估計即使沒有罷工，也會出現怠工現象。

目前看可能的狀況是也許會罷，但短時間就被美國總統動用塔虎脫條款要求復工並重新上談判桌，工會也有可能不會正面宣布罷工，但合約到期後會有怠工現象發生，事件發展很難預測，不到最後關頭，勞資雙方底牌不會輕易亮出。

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ILA的4.5萬名工人，傳出透過工會主張在新合同有效期內加薪77%，遠高於去年西海岸碼頭工會談判達成的32%的漲幅，工會主席哈羅德‧達格特(Harold Daggett)本周在上傳到工會網站的一段視頻中警告說：「工會肯定會在10月1日走上街頭。」工會已經開始召開工資規模會議，以審查他們的合同要求。

馬士基執行漲森特·克萊克(Vincent Clerc)上周在洛杉磯舉行的一次活動中表示，這種中斷將對已經受到紅海改道壓力的全球供應鏈產生「嚴重的連鎖反應」。該公司在給客戶的一份諮詢報告中警告稱，如果發生全面停工，即使停工一周，也可能需要4至6周才能恢復，大量積壓和延誤的情況與日俱增。

馬士基是代表資方的美國海事聯盟(USMX)成員。當被問及談判進展時，克萊克表示，談判代表此前已經能夠“從懸崖邊上拉回來”並達成協定。依賴受影響港口的託運人不會冒險，許多人提前運來貨物以降低風險。

零售業領袖協會和美國服裝和鞋類協會、發出類似呼籲後，全美零售聯合會(NRF)本周二敦促雙方重返談判桌，該會執行漲馬修·謝伊 (Matthew Shay)在一份聲明中表示：「罷工或其他干擾將嚴重影響零售商、消費者和經濟。 政府需要提供一切支援，讓各方回到談判桌談判新合同。」

本周走全水運到美東的貨載有可能遇到罷工，不少貨載已經改走美西，因此本周美東與美西運價快速拉近，甚至出現美東運價低於美西現象，攬貨業估計，如果美東真的罷工，貨再將大量轉往美西，將會帶來市場動亂，運價也將會拉高一段時間。