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台美股舞跳探戈

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

統計2022年至今，道瓊指數跟加權指數的相關係數為0.8764，但如果只是看最近幾個月的話，相關係數降到0.6897，這是因為台股以科技股為主，而自7月12日川普遇刺之後，華爾街的共同基金與對沖基金都在降低七大科技巨頭的持倉，除了蘋果是加碼的。

9月9日是iPhone 16的發表會，媒體多次報導鴻海的河南鄭州廠正在增人加緊生產，但工業富聯的股價自7月11日從28.89元人民幣高點拉回到19.17元人民幣低點後，反彈無力再創18.51元人民幣新低點，似乎感受不到市場期待iPhone 16會成為第三季科技股的救世主，畢竟鴻海在川普執政時宣布投資100億美元，創造1.3萬個製造業工作機會，後來這個計畫沒有兌現，最近被民主黨拿來當作是嘲諷川普的「詐騙片素材」。

FED將降息 富邦金領先創高

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而鴻海股價陷入整理，被市場解讀為受到輝達GB200伺服器推遲一季出貨的利空影響，拖累同樣具備輝達AI伺服器概念股的廣達、緯創、緯穎等權值股也陷入整理，成為近期加權指數與道瓊指數有脫鉤的跡象。好在具備川普概念股的金融股受惠於聯準會釋出降息的鴿派訊息，富邦金領先創波段新高，甚至有機會挑戰百元整數關卡。

截至今年八月底為止，加權指數的市值為71.08兆元，22個月的時間，從2022年十月底的40.47兆元增加30.61兆元，市值成長75.63%，相當於37.7%的年化報酬率，但如果從2020年三月COVID-19疫情爆發的8523低點時的29.51兆元計算的話，53個月，市值成長1.4倍，相當於年化報酬率7.8%，這數字就很接近高股息ETF標榜的股息殖利率。

投資高股息ETF 四年多資產翻倍

反過來說，如果在疫情期間用四年四個月時間投資高股息ETF，現在應該是資產翻倍，遠超過蔡總統八年任期內基本工資連八年調漲，月薪由上任前的20,008元提升到27,470元，總調幅約37.3%，年化報酬率為4.17%；時薪調整九次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%，年化報酬率為5.5%。

所以說，如果單靠用時間換取報酬的方式來累積資產，基本上會被通膨率抵銷掉一半以上，更不用想買間房子安身立命。有趣的是工商協進會9月2日竟然建議政府明年最低工資調升幅度應該參考軍公教人員待遇3%，不宜偏離太多，盼能降低中小企業經營成本逐年上升的壓力。

先別說各行各業這幾年把經營成本趁著疫情的供應鏈瓶頸轉嫁給消費者，又有多少中小企業會老老實實的跟著政府調高「基本工資」而跟著調升員工的「薪資」呢？甚至又有那個政權或是企業家站在受薪階層的立場，考量貧富差距擴大、通膨率與飛漲的房價等因素，來調整工資呢？

人兩腳房四輪 無殼蝸牛慢慢爬

如果說「人兩腳，錢四腳」，那麼房價就是四輪車，根據媒體報導，新竹大樓房價中位數在2020年時為1190萬元，2024年一舉衝上1885萬元，漲幅達58.4%，同樣四年四個月增加695萬元，年化報酬率8.54%，比投資高股息ETF的報酬率還要高，而且還可以住人。

尤其是新青安貸款標榜五年的寬限期，等於是鼓勵首購族用每個月一萬多元買一千多萬的房子，相當於用一萬倍的槓桿率賭五年後房價明顯上漲，如果首購族能夠應付第六年的本金加利息的三至四萬元月付款的話，那麼滿六年後就可以適用房地合一2.0新制的20%稅率。

以上例的近700萬潛在獲利，扣掉140萬的稅率，還賺560萬元，等於賺了另一間房子的自備款，透過每年贈與免稅額244萬，夫妻兩人一年就可以贈與給孩子488萬元，一輪操作下來，資產階級的小孩們一出社會就有了婚房，在尋找人生伴侶的大事上佔有優勢，也難怪用資產賺錢跟用時間換錢的貧富差距越來越大，造成單身不婚嫁的年輕人越來越多。

新制勞退今年賺不少 另類小確幸

由於薪資漲幅跟不上資產(股價與房價)膨脹的速度，少子化成為台灣進步發展的新社會現象，台灣本地人不願生育，只好以來自東南亞的新移民來填補空白，正好東南亞新移民的第二代具備雙語能力，成為台商南進設廠時的生力軍，這可以說是繼台灣發展半導體產業之後，最具遠見的政策布局。

對受薪階層值得安慰的是新制退休金的政府代操報酬率還不錯，今年截至七月底為止，整體勞動基金評價後收益數為8857億元，收益率14.33%，其中新制勞退基金賺5980.9億元，以1272萬有效帳戶計算，每位勞工平均可分紅47,000元。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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