ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

▲ATM領錢示意照。（圖／記者劉維榛攝）

▲ATM領錢示意照。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行爭搶金融科技（Fintech）新技術，自動提款機（ATM）不斷推陳出新，不過玉山銀卻罕見「倒退嚕」，正式向外公告將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，屆時玉山銀的存戶操作ATM，也不能再靠臉領錢。

▲▼玉山銀ATM刷臉提款功能喊卡。（圖／翻攝玉山銀官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山銀ATM刷臉提款功能喊卡。（圖／翻攝玉山銀官網）

玉山銀公告並未解釋這項服務踩煞車的原因。目前台新銀、中信銀、國泰世華銀等多家銀行指定ATM都有提供「刷臉提款」的服務，除了玉山銀以外，相關銀行皆表示業務照常執行，暫不變動。

銀行主管表示，國銀ATM生物辨識功能取消是2022年2月的事，當時因為花旗銀行消金事業移轉，該公司獨有的聲紋辨識密碼服務「帶走不賣」，因此承接的星展銀行無法延續這類服務，想不到2年半以後又有銀行ATM生物辨識功能要喊停，相當可惜。

中信銀官網公告，要「靠臉領錢」，必須先完成3步驟：

第1、使用ATM臉部辨識服務前，請先持中信晶片提款卡至指定ATM進行臉部辨識設定；

第2、選擇申請臉部辨識服務功能，輸入簡訊驗證密碼（註：設定臉部辨識服務功能需先啟用「簡訊OTP」服務）

第3、依指示操作步驟，進行臉部影像拍攝及自設臉部辨識服務密碼。

上述步驟完成以後，就可以至中信分行ATM或7-ELEVEN ATM點選螢幕中臉部辨識服務，並點選臉部辨識驗證，並輸入身分證字號及用戶自設的臉部辨識服務密碼，臉部表情保持自然並露出完整五官進行臉部辨識及輸入簡訊驗證密碼，驗證通過後即可進行提款交易。

台新銀則指出，全台有28處指定ATM支援刷臉操作，且依台新銀設定，除了刷臉提款以外，若設定完成，還可以在ATM進行「刷臉存款」、「刷臉轉帳」的功能，不必仰賴金融卡操作，相當便利。

依照金管會統計，ATM不用金融卡提款的功能處於百家爭鳴的狀態，舉例來說，全台ATM布點最廣的「機王」中信銀就同時有指靜脈、刷臉提款與手機無卡服務；永豐銀則是推出「掌靜脈」機制，成年人想要提款、轉帳出手就可以搞定。

關鍵字： ATM刷臉領錢

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

新光金（2888）雙龍搶珠戰火持續延燒，大股東林伯翰趕在明（9）日新光金股東臨時會停止過戶日前夕發出3大聲明，質疑台新金（2887）團隊透過委託書徵求的方式，以少數股權入主新光金後與台新金，無視獨董許永明建議評估中信金投資新光金的提案，並重申「可以當第1、為什麼要當第4名金控」，呼籲股東親自出席會議並且否決新新金合併。

2024-09-08 10:55
ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

銀行爭搶金融科技（Fintech）新技術，自動提款機（ATM）不斷推陳出新，不過玉山銀卻罕見「倒退嚕」，正式向外公告將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，屆時玉山銀的存戶操作ATM，也不能再靠臉領錢。

2024-09-08 10:16
台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

台股上周出現跳水、外資猛力倒貨，不但反彈無力，無法攀回半年線，資金也多走向觀望局面。對於台股這周關注重點及策略，投資專家強調「短線操作為宜」，並點出「9月10日」有3大關鍵事件需留意，分別是8月營收出爐、美國總統大選辯論、以及蘋果秋季發表會。

2024-09-08 06:00
國際半導體展加持　六福萬怡住房率近滿房

國際半導體展加持　六福萬怡住房率近滿房

為期3天的國際半導體展SEMICON Taiwan圓滿落幕，帶動國內外商旅住宿需求，六福（2705）旗下台北六福萬怡酒店享有地利優勢，展期住宿及用餐需求大幅挹注營運，平均住房率超過9成，其中2天甚至近滿房，表現亮眼。

2024-09-08 06:00
中探針首參加半導體展　明年AI產品相關應用營收比重衝三成

中探針首參加半導體展　明年AI產品相關應用營收比重衝三成

成立屆滿40年的中探針（6217）今年首次參加半導體展，並展出800W以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket）等19款新探針，展現深化半導體布局的決心。公司預期，隨著新產品導入新客戶，明年AI產品相關應用營收的占比可望衝上三成。

2024-09-08 06:00
iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

iPhone 16要來了！根據《路透社》、英國《金融時報》報導，蘋果最新款 iPhone 配備 A18 晶片，該產品採用軟銀旗下安謀（Arm）最新的 V9 晶片設計開發。

2024-09-07 17:26
台積電美國廠大躍進　外媒曝「良率與南科廠相當」

台積電美國廠大躍進　外媒曝「良率與南科廠相當」

台積電美國亞利桑那州廠傳出有不錯進展，試產良率已達與台灣的南科廠相當水準。台積電表示，專案照計畫進行，並且進展良好。

2024-09-07 14:32
輝達還跌不夠？　華爾街估值大師「股票太貴了」

輝達還跌不夠？　華爾街估值大師「股票太貴了」

輝達（NVIDIA）在6 日重摔超過 4%，單周重挫近14%，市值蒸發 4060 億美元，惟被華爾街譽為「估值大師」的Aswath Domodaran表示，根據輝達公布的第2季財報估算，輝達股票太貴了，據他估算該股實際價值比目前股價低約2成。

2024-09-07 14:07
抽中賺5萬！2檔抽籤股下周起申購　台特化價差大

抽中賺5萬！2檔抽籤股下周起申購　台特化價差大

新股抽籤紅包又來了，下周起有台特化（4772）、新日興（3376）2檔個股公開申購，以昨（6）日收盤價計，台特化價差達50.5元，等於若幸運中籤，有機會可賺50500元。

2024-09-07 12:10
iPhone 16下周登場！郭明錤曝蘋果拚自家5G晶片　加速擺脫高通

iPhone 16下周登場！郭明錤曝蘋果拚自家5G晶片　加速擺脫高通

蘋果秋季發表會下周登場，iPhone 16即將問市，不過，天風國際證券分析師郭明錤發文表示，蘋果正加速擺脫對高通5G晶片的依賴，自家5G晶片從明年開始小規模出貨，但將在 2026 年和 2027 年大幅增長。

2024-09-07 10:56

讀者迴響

熱門新聞

理財專家點出關鍵日期：3大事件需留意

解析台灣三大電子支付

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

國際半導體展加持　六福萬怡住房率近滿房

中探針首參加半導體展　明年AI產品相關應用營收比重衝三成

7家金控公布前8月獲利　中信金EPS達2.67元暫領先

大樂透今晚連4槓　下期上看1.3億」

輝達還跌不夠？　華爾街估值大師「股票太貴了」

慢點加油！　下周汽油每公升估「調降0.4元」

iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366