ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

▲ATM領錢示意照。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行爭搶金融科技（Fintech）新技術，自動提款機（ATM）不斷推陳出新，不過玉山銀卻罕見「倒退嚕」，正式向外公告將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，屆時玉山銀的存戶操作ATM，也不能再靠臉領錢。

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▲玉山銀ATM刷臉提款功能喊卡。（圖／翻攝玉山銀官網）

玉山銀公告並未解釋這項服務踩煞車的原因。目前台新銀、中信銀、國泰世華銀等多家銀行指定ATM都有提供「刷臉提款」的服務，除了玉山銀以外，相關銀行皆表示業務照常執行，暫不變動。

銀行主管表示，國銀ATM生物辨識功能取消是2022年2月的事，當時因為花旗銀行消金事業移轉，該公司獨有的聲紋辨識密碼服務「帶走不賣」，因此承接的星展銀行無法延續這類服務，想不到2年半以後又有銀行ATM生物辨識功能要喊停，相當可惜。

中信銀官網公告，要「靠臉領錢」，必須先完成3步驟：

第1、使用ATM臉部辨識服務前，請先持中信晶片提款卡至指定ATM進行臉部辨識設定；

第2、選擇申請臉部辨識服務功能，輸入簡訊驗證密碼（註：設定臉部辨識服務功能需先啟用「簡訊OTP」服務）

第3、依指示操作步驟，進行臉部影像拍攝及自設臉部辨識服務密碼。

上述步驟完成以後，就可以至中信分行ATM或7-ELEVEN ATM點選螢幕中臉部辨識服務，並點選臉部辨識驗證，並輸入身分證字號及用戶自設的臉部辨識服務密碼，臉部表情保持自然並露出完整五官進行臉部辨識及輸入簡訊驗證密碼，驗證通過後即可進行提款交易。

台新銀則指出，全台有28處指定ATM支援刷臉操作，且依台新銀設定，除了刷臉提款以外，若設定完成，還可以在ATM進行「刷臉存款」、「刷臉轉帳」的功能，不必仰賴金融卡操作，相當便利。

依照金管會統計，ATM不用金融卡提款的功能處於百家爭鳴的狀態，舉例來說，全台ATM布點最廣的「機王」中信銀就同時有指靜脈、刷臉提款與手機無卡服務；永豐銀則是推出「掌靜脈」機制，成年人想要提款、轉帳出手就可以搞定。