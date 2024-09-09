台股收跌290點　金管會：今年來漲幅仍高於日韓

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9）日開盤重挫逾500點，隨後跌勢收斂，終場收跌290.75點，金管會表示，台股今日收21144.44點，跌幅1.36%，同時段新加坡漲0.99%，韓國跌0.26%，日本跌0.77%，上海跌1.03%，香港跌1.79%；不過若看今年以來表現，台股至9月6日為止漲幅達19.54%，仍高於日韓。

針對台股與亞洲各主要國家股市表現，金管會證期局提出4點說明：

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一、今日股市走勢：美股因前一交易日(113/9/6) 因美國8月非農新增就業人數低於預期，加深市場對美國經濟擔憂，美股主要4大指數跌幅介於1.01%至4.52%。今日(9/9)亞股截至台股收盤時跌多漲少，台股收盤指數21,144.44 點，下跌290.75點，跌幅1.36%，【13:30pm收盤時】成交量3,024.82億元，外資賣超475.57億元。同時段新加坡漲0.99%，韓國跌0.26%，日本跌0.77%，上海跌1.03%，香港跌1.79%。

二、今年以來股市走勢：今年截至9月6日止，台股上漲19.54%，相較日本漲幅8.75%、新加坡漲幅6.61%、香港跌幅2.33%、韓國跌幅4.18%、上海跌幅7.03%、深圳跌幅14.63%、美國道瓊漲幅7.05%。台股集中市場日均成交量約4,331.35億元，相較去年同期增加55.14%。

三、今年截至8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% (加計股票股利為2.54%)，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高。

四、金管會將密切關注國際金融市場變化。