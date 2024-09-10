年終增加？44％企業發中秋獎金　平均1357元、成長近5％

▲中秋獎金平均1357元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

中秋節即將到來，今年雖然沒有連假，但不少公司仍會發放中秋節獎金，由於中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一，因此員工都很在乎是否有增加，根據求職網站調查，今年有44％企業會發放中秋獎金，平均金額落在1357元，與去年相比增加4.8％。

根據yes123求職網調查，有44.4%企業今年會發放中秋獎金，其中32.1%會發中秋獎金，但不會發中秋禮品、12.3%不僅發中秋獎金，也發中秋禮品；若以企業發獎金比例來看，雖然沒過半，但仍多於去年的41.9%，回升到3年以來新高。

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這也表示其餘的55.6%，並不會給員工秋節獎金，其中31%不發中秋獎金，但會發中秋禮品、剩下的24.6%則是獎金跟禮品都不會發。

調查指出，若公司將發放秋節獎金，有34.9%企業預估，會發800元至1200元、25.3%的企業會發500元至800元，另發1500元至2000元佔了10%；平均發放中秋獎金落在1357元，年增62元或4.8%。

此外，會發放中秋禮品給員工，企業偏好的前5名依序為傳統月餅禮盒、文旦（柚子）、鳳梨酥或蛋黃酥、公司自家產品或服務、綜合水果禮盒。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，由於時序接近第4季，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一，假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。