蘋果為iPhone 16預購備1700萬支　郭明錤：結果可能改變生產計劃

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

iPhone 16正式發表，知名分析師郭明錤也發文提出7點看法，認為iPhone 16系列今年出貨預估微幅上調原因主要來自iPhone 16標準版，並推測Apple為iPhone 16預購準備了約1,500–1,700萬部，iPhone 16系列的預購結果可能會改變4Q24後半與1H25的生產計畫。

郭明錤表示，iPhone 16系列2024年出貨預估自8,700–8,800萬微調至8,800–8,900萬部，加單主要來自iPhone 16標準版。iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max佔2024年iPhone 16系列出貨分別約26%、6%、30%與38%。

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郭明錤指出，iPhone 16系列8月與9月出貨分別約900萬與1,600萬部，依Apple新產品發佈時間，可推測Apple為iPhone 16預購準備了約1,500–1,700萬部。

郭明錤解釋，iPhone 16系列在3Q24出貨約成長10% YoY (vs. 3Q23的iPhone 15系列)，原因並非iPhone 16系列需求較強，而是賣最好的iPhone 15 Pro Max因潛望鏡生產初期良率低故3Q23出貨動能較弱。

郭明錤表示，iPhone 16系列的4Q24出貨量約6,300萬部，衰退5–7% YoY (vs. 4Q23的iPhone 15系列)。

郭明錤指出，iPhone 16系列的1Q25出貨顯著衰退53–55% QoQ，主因是進入淡季且來自新款iPhone SE4潛在替代效應。

郭明錤說，嚴格來說，現在iPhone EMS只有鴻海跟立訊，自今年七月開始，立訊已是和碩iPhone製造事業的最大股東。鴻海與立訊的iPhone 16系列訂單生產比重分別為55–60%與40–45%。

郭明錤認為，iPhone 16系列的預購結果可能會改變4Q24後半與1H25的生產計畫，故為接下來的追蹤重點。