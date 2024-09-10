全國工策會總幹事台中大會師　經濟部讚：縣市標竿

▲▼全國工策會總幹事台中大會師，台中工策會帶領參訪美光公司。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國直轄市及縣市工商發展投資策進會總幹事聯誼會，日前在台中市舉行，20個總幹事來了15個，歷年之最，台中市工策會總幹事暨聯誼會總會長黃于珊，不但帶領參訪台中重大建設，也簡報這幾年招商引資的成績，連出席的經濟部投資促進司司長張銘斌，也讚許台中市經濟發展為各縣市標竿，表現有目共睹。

黃于珊表示，盧市長作為六都唯一女性首長，最重視招商引資與經濟發展議題，從建設面向打造強大繁榮的富強台中，創造良好的投資環境，「投資台中就是投資台灣」。

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2天1夜的交流會中，台中工策會安排參訪全台最大外商─台灣美光記憶體、高偉精密科技、木匠兄妹木工房、霧峰林家花園、立法院民主議政園區、逢甲夜市，以及台中重大建設包括中央公園、國際會展中心、綠美圖及流行影音中心等。

參訪美光時，由董事長盧東暉主持簡報，美光在台投資累計超過300億美元，後續將拓展至台南安平廠區，並透過美光基金會推動社會關懷、深耕台灣，將資源捐給花東地區災後重建及社區清掃、舊衣回收等公益服務，為台灣這塊土地創造善的循環。

▲出席的經濟部投資促進司司長張銘斌（右）大讚市政府經濟發展是各縣市標竿。

這次交流活動除了各縣市工策會總幹事及代表出席之外，包括經濟部投資促進司、投資台灣事務所、工研院等代表約50人也參加，投資促進司司長張銘斌讚許，在最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」數據中，台中核定家數高達314家，全國第一，總投資金額3533億元，創造2萬個就業機會，成績可說是各縣市標竿。