最後1天！勞工10萬救命金申請今截止　過年前可入帳

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

把握時間！每人最高可貸10萬元的114年勞工保險被保險人紓困貸款，申辦將於今（10）日截止，截至9日下午4時，申請件數逾11.7萬件，有76％已核准，且有3.1萬件已撥款、金額共31.5億元；有需要的民眾記得今日完成送件，審核通過約7個工作天即可入帳，原則上都可在過年前領到。

根據勞保局統計，截至1／9下午4時止，勞保紓困貸款申請件數為11萬7749件，核准件數為8萬9468件，撥款件數為3萬1539件、撥款金額為31億5148萬元。

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勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

申辦方式共有3種，第一，網路可透過土地銀行入口網站申請，期限到1月10日23時59分止；第二，臨櫃要親自到土地銀行所屬分行或其委託的金融機構，期限到1月10日下午5點止；第三，郵遞需要掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託的金融機構，期限至1月10日，以郵戳時間為憑。

申請勞保紓困貸款須符合以下4點，包括「生活困難需要紓困」、「參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日114年1月10日止）」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息」；且要留意的是，已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。