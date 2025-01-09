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「外骨骼機器人」搶6000億大餅　台廠扛大梁

外骨骼機器人的應用正從軍用、工業、醫療等領域，逐漸走入戶外、健身等一般消費性市場。（AUDI提供）

▲外骨骼機器人的應用正從軍用、工業、醫療等領域，逐漸走入戶外、健身等一般消費性市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

80歲奶奶扛米上樓、90歲爺爺爬百岳？這或許不是夢，本刊調查，用於流通搬運或協助癱瘓者行走的外骨骼機器人（Exoskeleton）將扮演關鍵角色，由前Google X實驗室所孵化的新創Skip，2024年7月和始祖鳥（Arc'teryx）合作發表全球首款MO/GO外骨骼登山褲，正式將外骨骼推向消費市場；此前，美國外骨骼廠商Ekso Bionics也以新台幣3億元收購居家復健新創Indego擴大布局。台廠不落人後，電子5哥緯創旗下的緯創醫學及福寶科技正分進合擊，企圖搶食高達6千億元的新商機。

2024年巴黎奧運聖火傳遞現場，患有多發性硬化症長達20年、行走困難的法國運動員熱羅．佩洛（Géraud Paillot），藉著穿戴Keeogo（啟而走）外骨骼機器人完成聖火傳遞的畫面激勵人心，背後開發這套產品的業者來自台灣，正是投入醫療科技多年的台灣電子五哥之一、緯創集團旗下的緯創醫學。

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「外骨骼最早是1960年代，由奇異與美國軍隊所開發，用來增加士兵持續作戰與負重能力，之後才慢慢擴大到製造、物流、醫療場域。」談起外骨骼的發展，工研院機械所副所長楊秉祥告訴本刊，讓奧運殘疾運動選手如願參與傳遞聖火的設備，是一種能增強或輔助人類體能的動力裝備，「就像電影情節的鋼鐵人，主要透過感測器、減速馬達、軟體程式來控制，達到人機整合，完成人本來無法執行的一些動作。」他說。

「這種系統(外骨骼)相當精密，因需人機協作，除了動力學，還會涉及到生物運動學、機器人學、AI與人因工程，整個過程需考慮動作意圖的判斷，慢一步、快一步，都會影響使用安全性和舒適性。」比起大家熟悉的機械手臂等服務型機器人，中科院飛彈火箭所副所長任國光，向本刊點出外骨骼機器人獨特之處。

本刊調查，不同於特斯拉（Tesla）等科技大咖積極開發的人型服務機器人，外骨骼機器人應用近年百花齊放，從軍事、工業衍生到醫療照護，吸引各國業者切入，現在更進一步朝消費性市場發展。「健康是外骨骼目前應用大宗，除幫助不能行走的人，也可以反過來把動力逆向設計成阻力，讓缺乏肌力或健身重訓需求者達到效果。」任國光補充。

「全球高齡化趨勢下，運動人口增加，科技養老需求崛起，外骨骼也隨著電池(續航)、材料(重量)、AI演算等各項技術不斷突破，走向輕量小型發展，並從專業場域進入居家或個人使用。」緯創創醫學市場經理徐浩博向本刊提出最新趨勢。


更多鏡週刊報導
【穿外骨骼成浩克1】助行走困難運動員傳遞聖火　緯創外骨骼機器人驚艷全球
【穿外骨骼成浩克2】從智慧輔具轉跨科技復建　福寶外骨骼獲富爸爸灌頂拚歐美大藍海

關鍵字： 鏡週刊

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