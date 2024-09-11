338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

睡醒領錢！13檔台股ETF本周配息入帳，預計338萬股民坐等數錢。《ETtoday新聞雲》彙整發現，光是今（11）日就有8檔ETF發錢，擁有逾142萬股民的國泰永續高股息（00878）豪撒74億元股利最霸氣。

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依照國泰投信公告，00878於8月除息配發金額為0.55元，從除息前的已發行受益權單位總數來看，00878本次將發出總計74億元的超大紅包，投資人準備被錢敲醒。

而從績效面來看，這次領息的ETF中，報酬表現以國泰台灣5G+(00881)排名第一，今年以來含息報酬達28.71% (截至9/10)，同樣今日領息，00881搭上AI浪潮，展現出科技市值型ETF的堅強實力。

法人表示，00878最新一次配息配出0.55元更是刷新自身紀錄，從去年年底至今的近四次配息情形，配息金額有越配越來好的趨勢。

00878基金經理人游日傑表示，00878成立四年多來，堅持走自己的路，不過分為了追求高股息而選擇中小型股，或是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，反而可能徒增基金成本。

游日傑指出，反觀00878重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘(EPS)，以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，以金融打底、AI主攻，更能抵禦市場波動，且歷來換股周率低，衍生的費用率也低，因此使得00878歷年股息水平相對穩定，貫徹穩健配息的策略。

近期因市場雜音較多，台股出現回檔，也有許多投資人趁勢撿便宜，加碼累積更多單位數，都是長期投資人股息再投資的好機會。

觀察其他月月配ETF，復華台灣科技優息(00929) 8月除息時配出0.18元，但來到9月份除息時，配息金額反而縮水，本月預估配息已縮水至0.16元，為今年第2次下降。