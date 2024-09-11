中小型散裝船谷底反彈　法人推薦慧洋、裕民與新興買進

▲有法人給慧洋海運90元目標價。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

7月下旬開始一路下修的中小型散裝船，本周開始由巴拿馬型船帶領，開始跌深反彈，由於市場即將迎來美國穀物出口旺季，第四季也是海岬型船傳統旺季，有法人推薦慧洋-KY(2637)、裕民(2606)與新興(2605)三檔股票可以買進，給的目標價分別是90、75與35元。

暑假是散裝船淡季，巴拿馬型船現貨市場日租自7月26日的16,125美元開始下跌，9月6日跌到11,645美元，跌幅27.78%，隨著跌幅逐漸縮小，本周一運價開始回升，昨晚回升至11,852美元；超輕便型與輕便型船相當抗跌，7月26日5.8萬噸超輕便型船日租15,246美元，本月3日跌至14,147美元，跌幅7.21%；輕便型船在7月26日日租是13,679美元，昨晚是12,848美元，跌幅6.08%。

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法人分析，2024年散裝中小型船舶新增供給有限，且受惠需求復甦下，運價YoY呈雙位數成長。慧洋PBR區間介於0.5-2.5x，目前為0.85倍水準，評價處中性，考量2H24降息有望激勵大宗原料市場需求復甦，加計2H24上預計處分兩艘船舶挹注業外損益，且若以配息率60%推估，為高殖利率標的，故維持買進評等，目標價90元(1.2x2025 BVPS)。



3Q24大宗品項運輸進入傳統旺季，受惠基期因素、延噸海里數增加與補庫需求增溫，散裝產業營運狀態持續好轉，尤以船齡結構較佳之航商為佈局首選，預估慧洋2024年稅後EPS7.11元，維持買進評等，目標價90元(1.3x2024 BVPS)；預估裕民(2606)2024年稅後EPS5.02元，維持買進評等，目標價75元(1.5x2024 BVPS)；預估新興(2605) 2024年稅後EPS 2.67元，維持買進評等，目標價35元(1.1x2024 BVPS)。

昨日慧洋收盤價64.6元、裕民50.2元、新興25.2元。