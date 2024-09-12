先探／全球車市變局！

隨著AI技術不斷進步，市場期待已久的特斯拉自駕計程車服務十月亮相，在汽車電子化的趨勢持續發展之下，將推升晶片、感測器與鏡頭需求。

文／莊家源

近期，電動車領導廠商特斯拉（Tesla）宣布原先於今年八月亮相主攻商用領域的自駕計程車Robotaxi，為了納入前端車身的重要設計變更，將延後至十月發表，但這並沒有因此澆熄市場對自駕車技術的期待。

特斯拉擁有龐大用戶數據

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去年美國舊金山正式開放全面自駕計程車服務，領先全球打開自駕系統商業大門，根據汽車工程學會（SAE）定義，自動駕駛技術共分為六級，分別為無自動化（L0）、輔導駕駛（L1）、部分自動駕駛（L2）、有條件自動駕駛（L3）、高度自動駕駛（L4）與完全自動駕駛（L5），而自駕計程車服務則須達到L4以上水準；若以自動駕駛應用情境又可分為載人、載物與特殊應用等，其中以載人場景要求標準最高，目前僅有少數的營運商如特斯拉即將要推出的Cybercab、Google母公司Alphabet旗下的新創事業Waymo、通用汽車（GM）的子公司Cruise、Amazon旗下的Zoox、百度的蘿蔔快跑（Apollo Go）、中國廣汽的如祺出行等。

其實早在一六年，特斯拉執行長馬斯克首度提出無人計程車的概念，利用車主的非使用時段，透過自動駕駛技術自行接送乘客，除了加速車主回收成本速度，特斯拉亦可從中抽取服務費，為自動駕駛應用帶來全新的商業模式。

到了近年在ＡＩ技術的幫助下，特斯拉的全自動駕駛平台FSD v12發展快速，再加上特斯拉多年來累積電動車主行駛過程中的大數據，有助其未來在自駕車領域拓展，由於特斯拉的自動駕駛FSD技術是其在電動車市場占有一席之地的關鍵，根據特斯拉在今年第二季公布的數據顯示，特斯拉ＦＳＤ的訓練里程已經正式突破十億英里大關，里程累積速度正持續加速。

此外，特斯拉將在今年第三季發布FSD v12.5的版本，該版本主張電動車本身已不再強制駕駛者需要手握方向盤行駛，對特斯拉近期自動駕駛的發展而言是個重要的里程碑，法人看好特斯拉的ＦＳＤ先進技術持續領先同業，將成為推動消費者對特斯拉電動車需求的關鍵。

Google看好自駕車產業發展

Waymo是Google在○九年一月開始發展的自駕車計畫，一七年在美國鳳凰城推出自動駕駛無人計程車服務，但僅開放該市部分地區以及少量用戶，二○年進階推出全市全區域服務，當時受到市場熱烈討論。

由於Waymo擁有先進的自動駕駛技術，其無人計程車已經在美國多個城市進行了大規模的測試，Waymo的無人計程車採用了光達（Lidar）、光學鏡頭和雷達等多種感測器，可以感知周圍環境，並做出準確的駕駛決策。 （全文未完）

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