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先探／中秋轉折誰多？誰空？

（圖／先探投資週刊 提供）

九月還過不到半個月，美股四大指數周線都出現中長黑，台股跟著拉回。十七日中秋節，節氣變盤是上是下？聯準會降息幅度以及保守買盤何時回流？可能更是關鍵！台積電龐大供應鏈以及傳產、金融是否跟隨美股相似族群抬頭轉強，值得留意。

文／方亞申

美股自七月中旬以來，受到獲利了結賣壓湧現、美國通膨降溫、就業轉疲、日圓由貶轉升，觸動全球套利交易大平倉賣壓，加上投資市場對ＡＩ前景開始產生疑慮，輝達大跌，幾乎沒有太好消息。

美國降息與財報是重中之重

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美國勞工部日前表示，全美八月非農就業新增十四．二萬人，高於七月的修正值八．九萬人，但低於市場分析師預估的十六．五萬人，雖與預期將近，但股市卻反映下跌。費半重要成分股博通公布財報，股價大跌十．三六％，拖累原本就弱勢的輝達、超微、邁威爾及台積電ＡＤＲ；而高總市值股蘋果新機發表前夕股價下跌，谷歌、亞馬遜、臉書等全線走弱，就連日前總市值創新高、一度登上一兆美元的波克夏也下跌才反彈；防守型的麥當勞、沃爾瑪、嬌生、可口可樂相對較穩、姿態高，甚至創今年新高。恐慌指數ＶＩＸ曾大漲將近五○％，顯示市場在歷史表現最容易下跌的九月，真的缺乏信心。接下來十八、十九日聯準會開會，降息是必然的，惟幅度多少，企業財報表現及就業數據能否符合預期，將是股市能否再起的重要關鍵。

此外，日圓自從七月日央升息一碼至○．二五％後，全球股市大跌震盪；但八月底日央總裁植田和男出席國會聽證會、在全球市場崩盤後的首次公開談話中表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，日銀仍將在升息的道路上前行。日央若再次升息還是會有影響。最近日圓正向高點一四一兌一美元靠近，若日圓走升破一四○，全球股市又將是一次震撼。

短線上，費半指數回測年線四五二八點、季線在五二五○點轉彎向下，所幸日、周ＫＤ值都在低檔，周ＫＤ值必須盡快交叉向上才有利轉為箱型；那指亦同，年線上升至一五八○○至一六○○○點是重要支撐。傳產收現、零售及軍工股表現較強，標普五千三百點、道瓊四萬點是重要支撐。

外資空單續減有利台股見底

最近一個月費半成分股大都大跌、線型不佳，尤其美光及英特爾股價最弱；英特爾今年已大跌六二％，美光今年僅上漲一．二％，是費半今年漲幅快速壓縮僅剩上漲十一％元凶之一。連帶三星今年也下跌十五．二％；輝達上漲約一倍、台積電ＡＤＲ上漲約四成，表現還是較強！

當然巴菲特旗下的波克夏股價還創今年新高，可口可樂、嬌生、摩根大通還有軍工股洛克希德．馬丁、雷神等還是高姿態，是保守資金轉進的結果。

現階段是個股利多股價下跌居多、利空更是大跌，標準弱勢盤，這一切都要等待聯準會降息幾碼而定。惟降息超過一碼市場又擔心是否經濟衰退，短線上必須等待利空不跌再說。而過去降息後第一個月股市表現都不是太好，時間約至十月中下旬。不過拉長到三個月及六個月則表現不錯，因此要等待十月中旬企業財報公布、股價對利多及利空反應而定。接下來就是十一月五日美國總統大選，所以現在至十月底之間，四大指數也將大箱型震盪為主。不過，過去總統大選變數釐清後，有利股市上漲，加上股市下跌在前，費半今年漲幅已從三成左右降至十一％，熱門股輝達股價也下修近三成，十月或許有開始布局的買盤出現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2317期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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