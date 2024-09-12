越南為東協第3大電子產品出口國　台灣經貿網進軍其電子展

▲台灣經貿網工作人員熱情地向買主解說我商產品。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

近年來隨著電子產業供應鏈移轉，越南迅速崛起成為全球電子產業布局的新興熱點，現已是全球第12大、東協第3大電子產品出口國，電子產業產值預估於2025年將突破86.5億美元。台灣經貿網為協助我商搶攻越南電子產品及零組件商機，今年進軍越南最具規模及代表性的「越南國際電子製造關連展」(NEPCON Vietnam 2024)。

該展於9月11日至13日在越南河內I.C.E.展覽館盛大展出，今年共有來自20個國家地區逾300家企業參展，預計吸引超過1萬名專業買主參觀。

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台灣經貿網此次展出30家企業會員豐富的產品，包括條碼掃描裝置、電感元件、束帶、配線器材、電源供應器等。展覽首日即吸引來自越南、泰國、日本、韓國、美國等多國買主駐足詢問。「茂森科技」、「神鐳光電」展出的多款掃描器，以及「志信塑膠」展出的束帶及配線器材，受到最多買主關注與洽詢。

此外，現場也有許多買主對台灣經貿網的客製化媒合服務表達高度興趣，包括日本買主希望透過台灣經貿網獲得優質的印刷電路板(PCB)供應商資訊、美國買主希望使用台灣經貿網的視訊媒合服務，與優質的電熱調節器供應商進行洽談等。

台灣是越南第5大貿易夥伴，2023年台越雙邊貿易總額達231億5,810萬美元。越南政府將電子製造業列為國家重點發展產業，電子製造業占整體工業18%，主要生產手機、電腦、伺服器、網通設備及其他消費性電子產品，且電子產業進出口表現亮眼。

台灣經貿網於越南進行實體展出外，為替我國電子產業相關業者爭取更多商機，擴展線上線下整合OMO效益，於展前即展開多元數位行銷推廣，並同步於台灣經貿網資通訊產業專區(https://ict.taiwantrade.com/home.html)，針對5.6萬件優質產品進行全球曝光。

台灣經貿網是匯聚最多台灣出口企業資訊的國家級B2B貿易入口網站，由經濟部國際貿易署委託外貿協會營運，是國外買主搜尋台灣產品的首選平台。我商可運用台灣經貿網多達14種語系、多項智慧功能服務及各種AI行銷工具向全球買主進行全年無休的展示行銷，貿協歡迎有意拓展外銷市場的企業加入台灣經貿網會員，詳情可撥免付費客服專線：0800-506-088。