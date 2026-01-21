這場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了

▲水果店阿伯大談股票。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

記者周亭瑋／綜合報導

台股近期氣勢如虹，指數頻創新高。然而，財經粉專「財經雪倫」昨（20）日發文提醒，朋友在雜貨店聽到，賣水果阿伯大聊賺錢經，笑說「某某股票兩天漲停，今天回檔，再等兩天又可以賺好幾千元」，這讓她瞬間聯想到1990年台股崩盤前「街頭巷尾都在聊股票」的景象。

資金堆砌的狂歡 AI浪潮背後的危機

財經雪倫指出，這波台股飆漲主要由台積電與AI族群帶動，但許多標的已脫離基本面，單純靠資金堆疊。她接著提到，1990年代台灣股市曾在兩年半內，從2000點衝上12000點；隨後卻在短短八個月內，暴跌至2000多點。

這種「買股會一直賺」的集體錯覺，讓她想起電影《老狐狸》中描繪的那個全民瘋買、人心躁動的時代，呼籲投資人留意風險。

▲財經雪倫提醒，開心時也要留意風險。（圖／「財經雪倫」授權引用）

槓桿開滿領配息 專家憂心摔更重

觀察市場現況，雪倫發現許多人正利用槓桿、貸款大量買進ETF，想趁多頭行情賺翻。她強調，雖然順勢而為是投資本質，但目前漲勢已讓她感到有點瘋狂與害怕，一旦市場反轉，高槓桿操作可能導致投資人摔得更重。

她建議，投資人應適度落袋為安，換取現金以應對未來可能的震盪，畢竟「股市在半信半疑中成長，歡聲鼓舞中落幕。」

網友正反熱議：是泡沫還是AI新紀元？

針對這番「居高思危」的言論，一派人贊同應分散風險，「且走且看不要一次衝太快」、「當身邊一些不玩股票的人開始進場，就開始有感覺到」、「現在有多爽，之後就會摔多重」、「一邊買一邊怕，但數錢還是很快樂」、「連資產股都漲翻天，那就要跑了」。

不過，也有人認為，這是AI時代的剛性需求，不能與舊時代相比，「你下車吧，我繼續買買買」、「富貴險中求」「擦鞋童理論過時了吧！都AI時代了」、「一定會有回調，但是泡沫還差得遠」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

歷史的沉重警示：回顧1990年台股「萬點崩盤」慘劇

1990年是台灣金融史上最瘋狂也最慘烈的一年。當時，隨著新台幣大幅升值與出口強勁，「台灣錢淹腳目」的狂熱讓台股在短短三年內，從1000點一路飆升至1萬2682點的歷史高點。那是一個全民皆股的年代，街頭巷尾不論是賣菜攤販或計程車司機，人人都在號子（證券商）討論行情，平均本益比竟被炒作至驚人的100倍，股王「國泰人壽」更創下1975元的驚世天價。

然而，隨著央行採取貨幣緊縮政策抑制通膨、財政部宣布開徵證所稅，再加上國際間爆發波斯灣戰爭，吹脹的資產泡沫在瞬間破裂。從1990年2月的高點算起，台股僅用了短短8個月，就跌到剩下2485點，跌幅高達80%。

這場崩盤讓無數家庭財富一夕蒸發，甚至導致許多人傾家蕩產，成為那一代台灣人心中揮之不去的職場與財富噩夢，也因此成為現今投資專家在市場熱絡時，不斷引以為戒的「居高思危」經典教訓。

