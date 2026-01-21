這場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼水果店阿伯大談股票。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲水果店阿伯大談股票。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

記者周亭瑋／綜合報導

台股近期氣勢如虹，指數頻創新高。然而，財經粉專「財經雪倫」昨（20）日發文提醒，朋友在雜貨店聽到，賣水果阿伯大聊賺錢經，笑說「某某股票兩天漲停，今天回檔，再等兩天又可以賺好幾千元」，這讓她瞬間聯想到1990年台股崩盤前「街頭巷尾都在聊股票」的景象。

資金堆砌的狂歡　AI浪潮背後的危機

財經雪倫指出，這波台股飆漲主要由台積電與AI族群帶動，但許多標的已脫離基本面，單純靠資金堆疊。她接著提到，1990年代台灣股市曾在兩年半內，從2000點衝上12000點；隨後卻在短短八個月內，暴跌至2000多點。

這種「買股會一直賺」的集體錯覺，讓她想起電影《老狐狸》中描繪的那個全民瘋買、人心躁動的時代，呼籲投資人留意風險。

▲財經雪倫提醒，開心時也要留意風險。（圖／「財經雪倫」授權引用）

▲財經雪倫提醒，開心時也要留意風險。（圖／「財經雪倫」授權引用）

槓桿開滿領配息　專家憂心摔更重

觀察市場現況，雪倫發現許多人正利用槓桿、貸款大量買進ETF，想趁多頭行情賺翻。她強調，雖然順勢而為是投資本質，但目前漲勢已讓她感到有點瘋狂與害怕，一旦市場反轉，高槓桿操作可能導致投資人摔得更重。

她建議，投資人應適度落袋為安，換取現金以應對未來可能的震盪，畢竟「股市在半信半疑中成長，歡聲鼓舞中落幕。」

網友正反熱議：是泡沫還是AI新紀元？

針對這番「居高思危」的言論，一派人贊同應分散風險，「且走且看不要一次衝太快」、「當身邊一些不玩股票的人開始進場，就開始有感覺到」、「現在有多爽，之後就會摔多重」、「一邊買一邊怕，但數錢還是很快樂」、「連資產股都漲翻天，那就要跑了」。

不過，也有人認為，這是AI時代的剛性需求，不能與舊時代相比，「你下車吧，我繼續買買買」、「富貴險中求」「擦鞋童理論過時了吧！都AI時代了」、「一定會有回調，但是泡沫還差得遠」。

▲▼美國總統川普8月1日公布對等關稅新稅率，台灣稅率為20%。台股今早開盤後大跌，之後跌幅收斂。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

歷史的沉重警示：回顧1990年台股「萬點崩盤」慘劇

1990年是台灣金融史上最瘋狂也最慘烈的一年。當時，隨著新台幣大幅升值與出口強勁，「台灣錢淹腳目」的狂熱讓台股在短短三年內，從1000點一路飆升至1萬2682點的歷史高點。那是一個全民皆股的年代，街頭巷尾不論是賣菜攤販或計程車司機，人人都在號子（證券商）討論行情，平均本益比竟被炒作至驚人的100倍，股王「國泰人壽」更創下1975元的驚世天價。

然而，隨著央行採取貨幣緊縮政策抑制通膨、財政部宣布開徵證所稅，再加上國際間爆發波斯灣戰爭，吹脹的資產泡沫在瞬間破裂。從1990年2月的高點算起，台股僅用了短短8個月，就跌到剩下2485點，跌幅高達80%。

這場崩盤讓無數家庭財富一夕蒸發，甚至導致許多人傾家蕩產，成為那一代台灣人心中揮之不去的職場與財富噩夢，也因此成為現今投資專家在市場熱絡時，不斷引以為戒的「居高思危」經典教訓。

．「財經雪倫」授權引用。

關鍵字： 台股AI族群股市泡沫高槓桿1990崩盤

推薦閱讀

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

受到美國總統川普政策、美日公債壓力與泰國央行祭出「黃金限購令」影響，國際金價升升不息，國內金市交易連動影響，據銀樓今（21）日下午2點半最新報價，每錢賣出價已來到19350元新高，首度衝破「萬9」大關；台銀黃金存摺賣出牌告價也在下午2點39分報5004元，正式衝破5千門檻。

2026-01-21 15:14
別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單。

2026-01-21 13:56
看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭今日指出，人工智慧（AI）相關應用已成為半導體產業最核心的結構性需求，並將持續延伸至2026年，帶動整體算力與記憶體需求成長，其中先進製程與先進封裝將成為最主要的成長動能。

2026-01-21 15:17
美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

根據1月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到四年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

2026-01-21 14:36
川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅陰影未退，台灣企業動作加快。資誠（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，揭露在川普政策持續影響下，有44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，其中近4成（39%）已規劃赴美投資，半導體與電子零組件產業成為主力，顯示美國供應鏈重組正快速牽動台灣企業布局策略。

2026-01-21 14:20
地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

星展銀行舉辦今（2026）年第一季投資展望線上記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉預期，美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估今年下半年目標價為每盎司5100美元。

2026-01-21 12:36
台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

今（2026）年以來，大盤頻創新高平均漲幅9.65%，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均6.23%，其中群益半導體收益(00927)上漲16.2%漲幅居冠唯一勝大盤，進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，其中更有包括群益台灣精選高息(00919)、群益科技高息成長(00946)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、統一台灣高息動能(00939)今年來含息漲幅逾7%。

2026-01-21 11:56
散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶力量大！台股今（2026年）以來交易不到15個交易日，指數破3萬點，直攻上3.1萬點，代表散戶的融資餘額在20日推升至3700億元以上，寫下17 年的新高水位，螞蟻雄兵推讓台股看不回，法人指出，台股出現內資主導微妙的變化，不過以當沖比約3成來換算，反映出散戶「想賺又害怕」心理層面。

2026-01-21 11:44
半導體成熟製程發威！世界先進飆9%　聯電爆量見到7字頭

半導體成熟製程發威！世界先進飆9%　聯電爆量見到7字頭

除了先進製程需求爆量外，成熟製程表現也發威，聯電近日挾CPO題材，股價今日最高來到71.9元，為四年來新高，成交量在上午11時更破30萬張，同時，世界先進（5347）也挾產能外溢利多，今日股價最高來到154.5元，上漲13元，漲幅達9.1%。

2026-01-21 11:18
NAND價格看漲　三星、SK海力士2026年持續收縮產能

NAND價格看漲　三星、SK海力士2026年持續收縮產能

在全球人工智慧運算需求持續放大的背景下，市場原本普遍預期 NAND Flash 供應將隨之加速擴產，但實際情況卻出現反向發展。掌握全球超過六成 NAND 市占率的三星電子與 SK 海力士，已著手規劃在 2026 年進一步收緊產能，為記憶體市場投下一顆震撼彈。

2026-01-21 10:25

