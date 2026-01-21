看台美關稅「腳本寫到哭」！財經網美：我們就是想要一個公平

▲行政院政委楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台美關稅談判完成，確定為15%不疊加，政委楊珍妮20日在「台美關稅談判說明記者會」一度哽咽。財經網美胡采蘋相當有感，「很理解楊珍妮為什麼淚灑記者會場」，坦言自己寫腳本時，也不知道掉了多少眼淚，「如果台灣廠商在不平等稅率下都能打，放開了手腳怎麼不能打，我們就是想要一個公平。」

行政院20日召開「台美關稅談判說明記者會」， 主責談判的副院長鄭麗君、政委楊珍妮為最大功臣，9個月來背負替國家爭取最佳利益的龐大壓力，楊珍妮一度哽咽。

楊珍妮哽咽 胡采蘋有感：做劇本時，也不知掉了多少眼淚

對此，胡采蘋在「Emmy追劇時間」發文，因為太多人敲碗關稅解析影片，她最近幾乎熬夜寫腳本，週一一早就進攝影棚錄影、傍晚上線。她指出，很多人不知道，這次談判對台灣而言，等同結束長期被排除在優惠貿易協定外的不利地位。她看到談判代表楊珍妮在記者會上落淚，感嘆「老驥伏櫪，她是真的功在國家」。

她回顧，台灣2002年加入WTO後，理論上享有最惠國待遇（MFN），但隨著各國陸續簽署FTA與區域貿易協定，像RCEP、CPTPP或中韓FTA，台灣卻始終被擋在門外，僅剩少數與邦交國的FTA。最關鍵的衝擊，來自韓國先後與歐盟、美國簽署FTA，導致台灣除電子業受ITA保護外，多數產業長期承受不平等關稅。

2013年一句「好想贏韓國」 是整個國家的心聲

胡采蘋引用中經院顧瑩華整理的數據指出，過去13年，台灣電機設備、汽機車、機械、手工具等產業，與韓國存在2.5%到9%不等的稅差，「台灣廠商就是在手腳被綁住的情況下，跟人家打」。她也提到那段時間的集體情緒，從產業競爭到體育賽事，「2013年WBC徐展元喊出『好想贏韓國』，那不只是一場球賽，是整個國家的心聲」。

談到最新結果，胡采蘋直言，能談到與日本、韓國、歐盟同樣15%的關稅，「我完全理解楊珍妮為什麼會哭」。她也澄清，外界認為是台積電投資換關稅的說法，指出半導體還拿到「2.5倍免稅額度」的重大利多，甚至讓韓國高度緊張。她強調，這不是誰幫誰買單，而是台灣終於站回公平起跑點，「我們要的，從來就只是公平而已」。

最後，胡采蘋恭喜楊珍妮「這真的是生涯代表作」，她有去一條一條看 ECFA大表、一條一條做比較利益，「這次談判的approch，竟然讓我覺得有一種奇異的藝術性，每一張牌都打到最好，經常看貿易條例的人很容易從談判結果中，感受到很多條例以外的事情。」