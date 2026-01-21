好市多「7大地雷清單」曝光！　前員工揭：退貨率高、CP值低

▲好市多員工指出，有7類商品是「退貨常客」。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）以高CP值、大份量深受台灣民眾喜愛，但並非每樣商品都值得入手！近日外媒引述多位好市多現任與前任員工的觀察，指出有7類商品其實是「退貨常客」或「隱形成本高」。令人驚訝的是，連吸塵器界的高端品牌與知名的膠囊咖啡機都榜上有名。

家電地雷區：Dyson與Keurig故障率高成退貨常客

根據外媒《cheapism》報導，在員工眼中家電類最常出現在退貨櫃檯。一名員工在Reddit論壇上直言，幾乎「每天」都會收到至少一台Dyson吸塵器的退貨，理由大多是無法正常運作。

此外，單價約200美金的Keurig膠囊咖啡機也讓員工搖頭，甚至有店員透露，這款機器在購入一年內幾乎都會損壞被送回。員工建議，家電類若有替代品牌，或許能省去往返賣場退貨的麻煩。

生鮮風險區：酪梨、草莓「看手氣」 產地是關鍵

雖然好市多的生鮮區很誘人，但員工提醒有兩項商品要特別留心。首先是酪梨，內行員工點名，來自墨西哥的最好，但一定要「避開紐西蘭產」，因為後者常出現外皮不轉色、內部卻已腐爛的狀況。

其次是草莓與香蕉。員工指出草莓極易腐爛，而香蕉則有一半的機率「永遠不會變黃」，導致最後只能整串丟掉，成了最浪費錢的選擇。

大份量陷阱：麵包吃不完變垃圾、汽水超市更便宜

好市多的烘焙食品（如貝果、奶茶泡芙）份量驚人，員工坦言「包裝實在太大了」，若家裡人口不多或冷凍庫空間不夠，最後往往落得發霉丟棄的下場。

另外，碳酸飲料（汽水）也被列為不值得購買的品項。原因有二：一是汽水存放半年後口感會變差；二是汽水在一般超市經常有深度折扣，好市多的36罐大包裝換算單價後，其實並不比特價時的超市划算。

Primo飲水機：耐用度大不如前

最後一項被點名的是Primo飲水機。員工表示，雖然該品牌過去風評不錯，但最新型號的耐用度似乎大幅下滑，有員工目睹同一個客人3個月內退貨2次，甚至有消費者哀號「才買14個月就掛掉」。



