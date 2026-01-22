363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔重量級ETF同步於今（22）日除息，0050昨（21）日收盤價71.85元，今日除息參考價70.85元，伴隨大盤反彈，股價來到71.95元，完成填息；0056昨日收盤價38.21元，今日除息參考價37.34元，最高來到37.94元，填息約七成。
採取半年配、受益人數高達211.3萬人0050於今日除息1元，除息參考價70.85元，換言之持有一張可領息1000元，自從分割後，受益人數大增125萬，受益人數來到211.3萬名，資產規模突1兆，到昨日為止來到1兆1045億元。
0050目前十大成分股，分別為台積電（2330）63.29%、鴻海（2317）3.99%、台達電（2308）3.27%、聯發科（2454）3.22%、日月光投控（3711）1.43%、中信金（2891）1.33%、聯電（2303）1.19%、富邦金（2881）1.16%、廣達（2382）1.08%、國泰金（2882）1.06%。
採季配息、擁有逾152.2萬受益人0056此次配息0.866元，連三次配息金額維持相同，今日除息參考價37.34元，最高來到37.94元，填息約七成。
0056目前十大成分股，分別為聯電（2303）5.44%、中信金（2891）4.48%、聯發科（2454）4.34%、廣達（2382）4.18%、日月光投控（3711）3.74%、長榮（2603）3.39%、華碩（2357）3.32%、緯創（3231）3.31%、永豐金（2890）3.09%、元大金（2885）3.02%。
