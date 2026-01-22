快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

股王信驊（5274）今（22）日隨著台股反彈飆出8930元天價，上漲600元或7.2%，以前一個交易日收盤價8330元進場買進一張估算，今日盤中最高價帳上賺60萬元。

法人指出，信驊有望成為台股首檔衝上萬元的標的，但隨著股價走揚，想要敲進的成本也會跟著增加，進出需要更為謹慎。