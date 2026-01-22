川普「TACO」台股創新高！漲612點至31858　台積電漲30元至1740

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普「TACO」（川普退縮：Trump Always Chickens Out，TACO）影響，美股大漲，台股今（22）日以31371.13點開出，指數大漲124.76點，漲幅0.4％，隨後上漲612.45點至31858.82點，台積電漲30元至1770元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1765元，漲幅1.44％，隨後進一步走揚上漲30元至1770元；鴻海（2317）上漲4.5元至223.5元；聯發科（2454）上漲30元至1495元；廣達（2382）上漲4.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲1元至192元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲588.64點或1.21％，收在49077.23點；標準普爾500指數上漲78.76點或1.16％，收6875.62點；那斯達克指數上漲270.51點或1.18％，收在23224.83點；費城半導體指數上漲247.88點或3.18％，收8042.07點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49077.23 ▲588.64 ▲1.21% S&P500 6875.62 ▲78.76 ▲1.16% NASDAQ 23224.83 ▲270.51 ▲1.18% 費城半導體指數 8042.07 ▲247.88 ▲3.18%

資料來源：證交所