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貿協攜手業者前往法蘭克福　參加全球最大汽配展

▲格斯科技為謝志偉大使(左2)等貴賓介紹適用於電動車和能源存儲解決方案的軟包電池。（圖／貿協提供）

▲格斯科技為謝志偉大使（左2）等貴賓介紹適用於電動車和能源存儲解決方案的軟包電池。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

兩年一度的全球第一大汽配展「法蘭克福國際汽車零配件展」(Automechanika Frankfurt)是搶攻歐洲汽配市場不可缺席的重要平台，於今年9月10日至14日隆重登場，約80國逾4,200家廠商共襄盛舉。今年台灣共有354家企業參展，為僅次於中國及德國的第三大參展國。

參展國際知名大廠如Bosch、MAHLE、ZF、Continental、Schaeffler等爭相展出最新產品；韓國、美國、義大利、土耳其、英國、荷蘭、巴西等均設有國家館。

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今年經濟部國際貿易署及外貿協會再次籌組台灣館參展，攜手66家企業，展出品項涵蓋傳統汽配產品如車身件、車燈、汽修工具等；電動車發展所需的智慧駕車系統、充電設備等亦加入行列。例如軟板廠毅嘉針對智慧座艙需求，展出智能觸控飾板模組。

健和興推出符合各種車型的充電槍以及一系列的車用端子，滿足買主需求；主攻鈦酸鋰（LTO）及三元電芯技術的格斯科技，提供適用於電動車和能源儲存解決方案的軟包電池；成功在NASDAQ掛牌的台灣彩光專注於光電研發，例如可運用於自駕車的光學雷達；康舒本次展出能實現更大功率及效能的高壓直流車用電源轉換器，搶攻電動車商機。

為提高台灣館曝光度，外貿協會採用虛實併進的行銷策略，展前建置本展台灣館數位型錄網站，透過當地台貿中心廣邀買主，同時於展中刊登實體廣告，包括展場入口處布條、路口處燈箱，以及大會每日發送的show daily，遍地行銷，期待吸引潛力買主前來參觀洽談。

開展首日，外貿協會杜塞道夫台貿中心主任廖俊生邀請駐德國台北代表處謝志偉大使率駐法蘭克福辦事處處長黃瑞坤，一同前來與台灣館業者交流，分享產業及市場動態及傾聽業者需求。

本屆展覽兩大主題為「環保永續及數位轉型」，焦點包括電動車及替代驅動系統的新技術，以及駕駛輔助系統、車間管理軟體、各式聯網等多種解決方案。

全球電動車龍頭比亞迪，以及電池龍頭寧德時代亦首次參加本展，大會於展場中設置Future Mobility Park，展出不同品牌電動車，更開放參觀者預約試駕，吸引許多人嘗鮮體驗。

大會也指出，目前汽車售後市場面臨大趨勢，包括汽車電動化為維修廠帶來挑戰；更多智慧數位功能導入汽車，包括導航系統、資訊娛樂系統等；駕駛輔助系統的普遍性提升，但同時也使汽車零件種類更複雜、維修費用更高；汽車維修廠開始轉向數位化；整體缺乏有能力的技工，為此德國汽車產業協會開始協助汽修廠鎖定輟學、移民及女性，希望吸引新的勞動力成為有能力的技工並留在此產業。

外貿協會每年規畫參加全球各大汽車相關專業展，協助我相關業者開拓海外市場。「2025年東京國際汽配展(IAAE)」將於明年2月26日至28日舉行，即刻開放報名中，貿協歡迎有興趣的我商報名參加，報名網址：https://events.taiwantrade.com/page/EBS/IAAE2025。

關鍵字： 貿協法蘭克福全球最大汽配展

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