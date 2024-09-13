SCFI跌7.91%、歐洲線跌幅高達17.86%　本月中美國線漲價落空

▲SCFI持續下跌，船公司美國線本月中漲價計畫落空。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今（13）日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，指數報2726.58點，跌236.80點，跌幅7.91%，由於運價持續在下跌，船公司9月15日美國線漲價辦法落空，10月1日因美東罷工可能，船公司訂出每大箱(40呎櫃)漲2千到4千美元不等，實際漲幅要看罷工或怠工狀況。

目前台灣市場美西線每大箱運價多數收4500美元，因美東貨轉到美西運價相對穩定，美東收4900美元，歐洲收4200美元，跌幅顯加大，攬貨公司會給長期合作客戶長約與現貨價一比一的配比價，可讓實付運費再壓低，另美東線昨日傳出非聯盟船給大直客3900美元的特惠價，超大客戶甚至僅收3600美元。目前歐美線運價與7月初相較都是接近腰斬價。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2841美元，下跌618美元，跌幅17.86%，地中海線每箱3365美元，下跌458美元，跌幅11.98%，美西上周每大箱(40呎櫃)5484美元，跌了111美元，跌幅1.98%，美東每大箱6838美元，周跌673美元，跌幅8.96%。

波斯灣線每箱運價1264美元，周跌245美元，跌幅16.24%；南美線(桑托斯)每箱運價7301美元，周跌222美元，跌幅2.95%；東南亞線(新加坡)每箱運價447美元，周跌20美元，跌幅4.28%。