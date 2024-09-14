國際金價再刷新高　外資喊明年中看3000美元寫新里程碑

▲國際金價再刷新高。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

受到聯準會（Fed）即將啟動降息循環和美國總統大選緊張局勢的推動，紐約時間周五（13日）現貨價格短線走強超20美元，最高漲至每盎司2583.36美元，續刷歷史新高，花旗預估到明（ 2025） 年中期黃金價格將達到每盎司 3000 美元。

紐約現貨黃金周五盤中觸及2580美元以上價位再刷新歷史高位，終場現貨黃金上漲0.77%，每盎司報2577.7美元，本周累計上漲3.21%，今年漲幅逼近25%，預計創下2020年以來最強勁的年度表現，

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透社》報導，花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi 表示，在美國降息、交易所交易基金需求強勁以及場外實物需求的推動下，到2024 年底將達到每盎司2600美元，到2025 年中期，黃金價格可能會達到每盎司3000 美元，

另世界黃金協會上周表示，8 月全球實物支持的黃金交易所交易基金連續第四個月出現資金流入。

隨著 9 月 18 日聯準會逼近，市場認為美國將啟動自 2020 年以來首次降息的可能性；CME FedWatch 工具顯示，投資者目前預計美國降息 25 個基點的可能性為 55%，降息 50 個基點的可能性為 45%。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter A. Grant 表示，如果未來陸續公佈的數據顯示成長風險和勞動市場疲軟，那麼11月或12月降息50個基點（0.5個百分點、2碼）的可能性將增加，這將增加金價的推動力，並提前達到3000美元的時機。