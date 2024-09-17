蘋果包下台積電2奈米首批產能　傳iPhone 17 Pro導入

▲蘋果傳包下台積電2奈米首批產能。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

市場消息傳出，台積電（2330）正在提前試產 2 奈米晶片，且如過去，蘋果可能保留了台積電的全部 2奈米首批產能，預期將在明年 iPhone 17 上首度亮相，但也面臨一些挑戰。

根據《9to5mac》報導，台積電早在去年12月就向蘋果展示了其首款2奈米晶片；據說試生產已於7月開始，比原計畫提早。

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兩位消息人士透露，2奈米生產的設備自第2季起已在寶山工廠導入安裝，並將於第3季進入試生產，比市場對第4季的預期還要早，市場解讀為量產前加速確保良率穩定。

有消息稱，蘋果可能保留了台積電的全部 2奈米首批產能，就像據報導蘋果對iPhone 15 Pro 首次使用的3奈米晶片所做的那樣。

雖然台積電能製造晶片，但需要其他供應商協助，2 奈米更是凸顯出生態系的重要性，需要材料、設備、矽智財（IP）和電子設計自動化（EDA）等生態系夥伴緊密合作，形成「打群架」的競爭局面。

外媒解讀，如果蘋果延續為 iPhone Pro 系列的策略，即將最先進晶片保留給 Pro 機型，那麼 2 奈米晶片將專屬於 iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max，也意味被稱為 iPhone 17 Air 的超薄型號將不會獲得該晶片。