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美國選後關稅政策讓業界擔憂　謝志堅看航商可透過船隊佈置應對

▲圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司）　

▲對於美國關稅問題，謝志堅認為船公司可透過重新佈置船隊做為應對。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

本月10日美國兩位總統候選人結束辯論後，針對其中的關稅議題，挪威奧斯陸的海運基準和市場情報平台Xeneta警告，「每個與美國做生意的人都應該感到擔憂」。對此陽明海運前董事長謝志堅認為，即使未來美國對中國貨品真的大幅提高關稅，但貨物還是需要進口的，只是會改向中國以外的國家採購，船公司要做的就是重新佈置船隊。

川普揚言，他當選後關稅將全面上漲20%，來自中國的貨運關稅將上漲60%至100%，他並指責中國人正在「作弊」和「玩權力遊戲」。謝志堅認為，川普提出的高關稅政策，即使他真的當選，並不代表他會確實執行，如果真的執行，美國還是需要進口貨物，只是會轉向其他國家採購。

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屆時各國企業在大陸的投資會更加速轉向其他國家，船公司追隨託運人需求，將原本配置在大陸航線的超大型貨櫃船減少數量，改安排更多中小型貨櫃船來航行東南亞、印度、巴基斯坦等國家。

Xeneta首席分析師彼得·桑德(Peter Sand)在美國總統候選人辯論會後警告「每個與美國做生意的人都應該感到擔憂」，桑德指出，拜登、賀錦麗政府維持了川普在第一任期內引入的關稅，並且預計這些貿易壁壘不會被取消，但或許賀錦麗擔任總統不會加劇貿易保護主義。

Xeneta表示，這種不確定性正在扼殺貿易，他聲稱賀錦麗領導下的關稅水準將「不同」，「我們不知道該期待什麼關稅這一事實造成了不確定性」，桑德表示，這意味著「每個與美國做生意的人都應該感到擔憂」。

Sand說，歐洲並沒有在玩權力遊戲，他預計如果川普實施他的關稅政策，歐洲政府會迅速做出反應，導致消費價格上漲，質量下降，選擇減少。

雖然賀錦麗在辯論會後的民調顯示，全國範圍內的整體支持度領先川普5個百分點，但因美國採取「選舉人團制度」，美國總統大選大體上由7個競爭激烈的關鍵州定輸贏，謝志堅認為，現在還真的看不出來誰會當選下一屆美國總統。

關鍵字： 美國選後關稅政策謝志堅船隊佈置

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