黎巴嫩BB call爆炸釀死傷　經長郭智輝：可以肯定非台灣生產

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

黎巴嫩發生大規模呼叫器（BB call）集體爆炸案，台灣製造商金阿波羅捲入風波，但董座強調並非台灣製造，對此，經濟部也有協助了解，部長郭智輝今（20）日強調，「可以很肯定的說，會爆炸的BB call應該不是台灣生產」。

郭智輝表示，這家公司所生產的BB call裡面所有零組件應該不會爆炸，這家公司這2年出口26萬套BB call從沒發生過爆炸，可以很肯定的說，台灣生產的BB call是不會爆炸的。

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郭智輝指出，BB call裡面的零組件就是比較低階的IC、電池，都不會產生爆炸，可以肯定的講不是台灣生產，目前實際狀況司法已經介入調查，行政機構會完全配合司法調查。

郭智輝也說明，根據貿易署所統計的資料，這家公司2年多來生產26萬台BB call出口，目前為止都沒有發生爆炸的事情，所以可以很肯定的說，會爆炸的BB call應該不是台灣生產，且根據過去出口歷史顯示，台灣出口到黎巴嫩的數量非常少，應該沒有實際出口。

至於金阿波羅董坐許清光指出，「是收錢借牌授權予BAC公司製造」，郭智輝則說，BAC這部分還沒了解，只是配合過去的資料，照目前的輿論推論，只能盡量協助廠商，讓廠商完全表露過去的做法，並看檢調怎麼查出來。