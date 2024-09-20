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參加高中同學會　高考公務員夫妻「買房卻不生孩」！原因讓他驚呆

▲情侶,夫妻,男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲好友嘆「養不起小孩」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

就怕結婚生孩又買房，要過著被錢追著跑的生活，因此有一派年輕人寧願躺平，一名網友表示，中秋連假期間跟高中朋友團聚，其中一對公務員夫妻，買了房但不生小孩，原因是「養不起」，讓他很震驚，原來不僅年輕人不想生，中產階級也不想生，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「怎麼回事？現在連中產階級都不生小孩了」，趁著中秋連假，與高中同學聚會，有一對夫妻是他們班的班對，現在都是公務員，聊天後得知，「他們有買房，但不生孩子了，原因是養不起」。原PO一聽超震驚，「現在連中產階級中的菁英都不生，台灣未來怎麼辦？」

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貼文曝光，網友感嘆，「人類長知識後就知道不要生小孩了」、「念書念得越多，生小孩比例越低」、「生了也沒辦法給小孩有好的環境，那不如不要生」、「兩個公務員以現在房價物價，只能養活自己喔！應該不能算中產階級啦！要好好養小孩十分困難」、「現在公務員在五都都會過得很辛苦啊」。

不過，也有網友指出，「我同事雙薪家庭，一個月近10萬吧，生三個，看你怎養而已」、「有嗎？我周遭的沒生的比較少欸，同溫層問題吧」、「我身邊的八年級生朋友一個接著一個結婚、生小孩耶，是在平行世界嗎？」

關鍵字： 中產階級躺平生育率社會問題家庭計劃

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