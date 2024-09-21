擴大招募科技人才　永慶房產集團前進CakeResume就業博覽會

▲永慶數位與資訊團隊將出席Cake 2024 Career Fair職涯博覽會，擴大招募數位與資通訊人才。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為因應未來房產科技智慧化、人性化的發展趨勢，以及深化科技創新能量，永慶房產集團將參與9月21日於台北世貿一館舉辦的「Cake 2024 Career Fair職涯博覽會」，聚焦數位與資通訊領域進行徵才，釋出「資訊企劃」、「產品PM」、「UI/UX設計師」、「前後端開發」、「數據分析」、「資料工程」、「AI工程」等職缺。永慶數位與資通訊團隊成員也將至現場與求職者面對面分享永慶的科技創新，以及永慶職場的機會和特色。

永慶廣邀人才 引領房產科技發展

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，房地產仲介是一個服務場景相當多元的行業，從找房、賞屋到出價，各種服務場景都需要相對應的科技導入，因此永慶數位與資訊團隊的成員，涵蓋資訊企劃、前後端開發、資料工程、大數據分析等多種科技領域，相互協作並開發出獨特的科技體驗。自網路時代開始，永慶房產集團便投入大量資源開發房產科技，迄今已培育起一支規模超過300人的數位與資訊團隊，全方面探索科技在購售屋體驗的多元應用場景，引領台灣房仲業的科技發展。

隨著永慶房產集團2024年全台突破1800店，成為全台店數最多的房仲集團(註)、永慶房仲網會員人數更突破260萬人。呂學堯指出，面對不斷成長的消費者和從業人員的科技需求，永慶數位與資訊團隊將擴大團隊規模，針對數位基礎建設、數位行銷、大數據、AI技術等領域，持續招募人才，除了提供高品質、穩定的科技服務；更開發創新的科技服務，打造屬於下一世代的房產科技。

▲每一位新加入的永慶數位與資訊團隊的夥伴，都會經過「PropTech Workshop」教育訓練課程，幫助夥伴快速上手工作。

完整教育訓練和技術交流 培育跨界發展人才

為了幫助每一位新加入的夥伴快速掌握房產科技，發揮自我長才，永慶數位與資訊團隊會先安排「PropTech Workshop」教育訓練課程，除了傳遞購售屋流程、房價因素、消費者決策等房產知識外，亦透過實作練習、以及專人指導的方式，讓每一位夥伴有充足的時間適應永慶的工作節奏、團隊協作與溝通。新夥伴完成「PropTech Workshop」後，才會正式接軌專案工作，讓新工作的磨合期更加平順。

此外，為了因應科技的不斷更新，並幫助團隊成員持續進步，永慶數位與資訊團隊不定期舉辦「技術交流分享會」，由資深同仁或外部講師分享相關科技領域的動態發展，促進團隊成員間的技術交流。永慶數位與資訊團隊也支持成員參與外部論壇與活動，提升自我技術能力、孕育團隊的創新能量。

呂學堯表示，永慶數位與資訊團隊透過「PropTech Workshop」和技術交流分享會等活動，打造團隊樂於交流、互助合作的職場風氣。團隊成員在工作中遇到任何困難，都可以獲得團隊的協助和支援，這也是永慶數位與資訊團隊得以不斷推出優秀的數位服務，獲得消費者和國際獎項肯定的關鍵。

求職面對面 永慶數位與資訊團隊分享職場特色

為了與更多求職者分享永慶的科技創新與職場機會，永慶數位與資訊團隊將參與9月21日於台北世貿一館的「Cake 2024 Career Fair職涯博覽會」活動。許多來自不同領域，包括數據分析、系統開發、軟體開發、數位行銷的永慶數位與資訊團隊成員都會出席，與求職者們面對面交流，分享新人教育訓練、企業福利、工作內容、職涯發展、使用技術等內容。

現場也會分享「資訊企劃」、「UI/UX設計」、「前/後端工程師」、「系統開發工程師」、「數據分析師」、「AI工程師」、「數位行銷」等眾多職缺機會，歡迎求職者進一步詢問職位細節。呂學堯表示，永慶房產集團歡迎所有富有熱忱、積極、樂於合作的夥伴，一起打造屬於下一世代的科技服務，引領台灣房仲業的科技創新。

永慶數位與資通訊人才招募中：https://mps.yungching.com.tw/digital/

Cake 2024 Career Fair職涯博覽會資訊：https://www.cakeresume.com/campaigns/careerfair