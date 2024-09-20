iPhone 16 Pro系列在印度生產！法人看好激發印度股市成長潛能

▲蘋果公司（Apple）上市iPhone 16全系列新款手機，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）正式上市iPhone 16全系列新款手機，供應鏈消息指出，蘋果今年首次在印度生產iPhone 16 Pro與Pro Max兩款高階手機，事實上，高階機款需要更加專業的生產線，對蘋果及印度製造業而言都達成重要里程碑，也讓投資人看好後市發展及效應。

富蘭克林證券投顧表示，截至2024年3月財政年度為止，蘋果於印度組裝的iPhone規模達到140億美元，約占全球生產的14%，對比3、4年前還是「零」的情況，突顯出印度製造專案透過與生產連結的激勵計畫，吸引外資製造業進入印度的激勵措施在過去幾年展現驚人成果。

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就印度股市走勢觀察，今年以來屢創新高價位，也推升評價水準偏高。富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪拉加表示，印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味著印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性。

此外，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業，成效斐然，並也積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步走揚支撐。

值得注意的是，「數位轉型」也是印度極具吸引力的關鍵主題。自2016年來，印度推出一種處於最低水準的4G服務，滲透率開始大幅上升，網路普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物、交易生態系統正大幅擴張，印度的統一支付介面（UPI）線上支付機制也作為推出新業務與電子支付的平台，成為線上交易在印度蓬勃發展的關鍵原因。

整體來說，蘇庫瑪拉加認為，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股存在泡沫風險，需慎選標的，但多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，主要是因為支撐高評價的就是企業獲利成長與資產品質。