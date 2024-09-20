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長榮海運看Q4仍樂觀　惟美東碼頭罷工「可能性非常高」

▲長榮海運法說會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮海運法說會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今（20）日召開法說會，長榮海運今年上半年營收成長45％，其中Q2更是大幅成長，經營團隊指出，Q3的營收會比Q2增加，且目前來看Q4客戶會提早備貨，旺季提前到來，需求還是在因此整體來看還是樂觀；不過，仍需要注意每東碼頭工人罷工，目前看起來罷工的可能性非常高。

長榮海運總經理吳光輝表示，近期有關美國東岸碼頭工人勞資談判，勞資雙方沒有共識，加上碰到選舉年，拜登又對外宣布暫時不介入，因此情況就變得比較複雜，因此目前研判，「罷工真正實現的可能性會非常高」，且若真的罷工，對美國東岸物流鏈會產生重大衝擊，甚至擴及到其他市場，罷工就會讓成本拉高，應變策略針對處理事情都沒有太大功用，也呼籲客戶要正視問題，建議提前跟船公司商討怎麼處理這個問題。

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長榮海運也預估，目前看來Q3營收會比Q2增加，主要是因為紅海危機造成蘇伊士運河不能通行，船隻開始繞道，加上巴拿馬運河有旱季問題，每日通行船舶數減少，載重也下滑，吸收很多船舶運力，再加上缺櫃，船舶增加但運力不夠，目前也還有地方在塞港；目前運價也持續下修，Q4供需改變，缺船也讓運費升高，雖然整體供大於求，但客人對Q4需求還是在，沒有說要消化庫存，加上明年農曆年提早到1月，Q4雖然會下修但仍樂觀，還是穩定下修的狀況。

針對明年展望，吳光輝表示，對現貨價格就公司內部看法，目前透明度不清楚，變化比較多，但因為春節期間中國會停工，客戶都會提前備貨，並預計11月開始出貨，物流受到干擾會提早備貨，看11月出貨狀況怎麼反映，對於明年Q1、上半年的狀況就會比較明朗。

吳光輝指出，長約價格，目前觀察經過新櫃、紅海危機、塞港、缺櫃等衝擊物流鏈的事情後，客戶深刻體會到，除了價格因素，有關船公司服務品質跟穩定度，都會比較價格更重要；長榮屬於海洋聯盟，合約也延長到2030年，海洋聯盟的夥伴關係、穩定度都受到客戶肯定，近期跟客戶初步接觸長約看法，對於明年長約簽訂狀況，在價跟量方面都是正面樂觀的立場。

關鍵字： 長榮海運運價

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