台船防蝕連7年獲利　今年盈餘轉增資後股本提高、EPS估1.2元

▲右起台船前董事長鄭文隆、總經理魏正賜、台船防蝕總經理陳秋妏。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船公司(2208)轉投資100%子公司台船防蝕科技股份有限公司連續7年享有獲利，透過盈餘轉增資已讓公司資本額提高一倍，為台船集團唯一連續7年持續獲利回饋母公司的企業，今年上半年EPS1.031元，8月辦理盈餘轉增資後，因股本拉高，全年預估EPS1.2元；另台蝕轉投資事業藍傑公司與台船營造公司，今年EPS也是連續8個月正成長。

據了解，台蝕今年如果未辦增資，EPS可以有2元以上，因為增資2千萬元，股本提高壓低EPS。該公司7年來透過盈餘轉增資，已經將資本額自1.25億元提高為2.4億元。

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台蝕自行承造「船佳堡」合建分售案，台船員工已抽籤完畢，是以平均價低於小港區市售行情給予集團員工優先認購，高房價下首推建案售價讓員工更是有感，不論是價格、建築品質、房型配置、生活機能、交通便利及僅距離台船公司約十分鐘車程皆是台船人的最佳選擇，還貼心送入厝禮跟輕裝潢，交屋即可入住。

隨著房價呈現愈來愈高的趨勢，用行動來證明照顧集團員工的用心，讓員工安心成家，安居樂業。該案預計在明年底完工後陸續交屋，預估民國115年可有獲利認列。台蝕公司表示希望與更多合作夥伴推出更多優質建案，打造安心居住的好宅，拓展營建業務，聯合取得大型興建工程的利基。

台蝕目前已轉型為工程統包公司，主要營業項目包括：

1) 能運用麥寮石化工程之實績，參與公共工程EPC案，發揮專業工程管理經驗之優勢，積極轉型為工程統包公司。

2) 結合台船母公司能量及子公司台船營造興業有限公司，統籌土木、鋼構、機電、防蝕等資源，發展廠房建造、自用住宅、太陽能興建、VOC節能減碳改善工程、漆料代理等項目，有效擴展台蝕公司業務量，創造綜效的獲利模式。

3) 已完成Orsted大彰化案及中能風場水下基礎防蝕工程；海龍案PP塗裝及標線作業執行中，持續發展離岸風電防蝕工程能量，不缺席國家綠能產業代表隊。

4) 協助台船母公司規劃及投入前置作業石化興建案（目前已得標2案）。

台蝕現任董事長魏正賜是在106年接台蝕總經理，當時他的特別助理是陳秋妏，109年魏正賜接台蝕董事長，陳秋妏升任總經理。魏正次也是台船現任總經理，他在今年8月16日船新董事長黃正弘人事發布後，與陳秋妏一起請辭，目前所知將先工作到11月屆滿退休年齡，陳秋妏是否獲慰留還未明朗化。