乾杯插旗英國「客單價8400元」　評估前進美國、中東展店

▲乾杯集團KANPAI CLASSIC首間英國分店正式開幕。（圖／乾杯提供）



記者廖婕妤／台北報導

乾杯（1269）集團首度踏出亞洲以外展店，KANPAI CLASSIC 插旗歐洲正式開出首間英國分店，座落於倫敦SOHO區最精華地段，開啟集團進入國際市場的新紀元，平均客單價約200英鎊，相當於新台幣8400元，目前也開始評估美國、東南亞、中東等各區，積極找尋海外下個新據點。

乾杯集團董事長平出莊司表示，集團的使命是將和牛文化推廣至全世界，身為和牛企業，集團去年日本和牛進口量約300噸，在日本以外的國家當中，是全球日本和牛進口量最高的餐飲企業。英國一年使用量約105噸、美國使用量約1,000噸，集團擁有強大的原料利基，以Wagyu Cuisine的定位型態，帶給英國消費者「享受整頭和牛樂趣」的嶄新體驗。

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平出莊司指出，海外拓展是集團長期成長發展的重要方向之一，倫敦SOHO店對於集團全球化佈局具有重要的戰略意義，利於提升全球能見度，對全球化發展的推進能起到關鍵作用；SOHO店面積約130坪，席次83席，主廚套餐定價158英鎊，客單價約落在180-200英鎊，相當於新台幣7500-8400元。

乾杯集團也說，「KANPAI CLASSIC - WAGYU CUISINE」從台灣出發，為乾杯集團進軍西方市場，將和牛美味推向國際而展開的品牌，目前台灣有台北天母店、台中新光店，以及英國倫敦SOHO店，共計3家；由於海外展店前置作業期間長，目前已展開美國、東南亞、中東等各區域的評估，找尋下個鎖定的國家。