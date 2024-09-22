她新北置產6年漲逾4成　投資達人：房市是不是該降溫了？

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

文／茉園生活隨筆

該賣房嗎？

最近跟一位親戚聊天，她說六年前在新北市某區買了一個新建案，用預售的方式買，權狀約40坪，總價約1900萬元，每坪約48萬元，然而，最近她們社區的行情已經漲了不少，跟她家同型的產品，已經有每坪68萬的成交價了，總價約2700萬元，就是說，六年的中古屋（還是應該叫新古屋？），比當時她買新屋還貴了42%，整整漲了800萬元，真是太令人吃驚了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

親戚說，假如她現在賣掉這間房，搬回老家和父母住，就賺800萬了，若扣除當初裝璜等等的成本，淨賺700萬是應該穩穩沒問題的。所以賣房這事正在考慮中！

我說，假如妳還有老家可住，這間房不是非必要住不可，那賣掉也行，但如果未來想再買房，成本會比妳以前更高喔，除非未來房價崩跌，那妳現在賣房就賣在高點，是很幸運的啊！

仔細想想，短短五、六年，一個普通的上班族，就因為買房賣房，輕鬆的獲利700萬，確實很令人羡慕，因為若要用薪水扎實的存700萬，是要多少年的時間啊！也難怪她會有想賣掉以實現獲利的打算。

以她的例子，六年房價漲了超過40%，真的是很誇張很驚人，但是，未來想再這樣漲，是不太可能有的，這幾天的消息相信大家都知道，央行打房是玩真的，直接抽銀根，增加貸款難度及額度，等於是從根本上下手，房價可能要面臨不小的修正了。

站在居住正義的立場來看，這次的動作，對於冷卻房市的過熱應該是會有效果的，漲了那麼久，也是該降溫了。是不是？

本文由茉園生活隨筆授權《ETtoday新聞雲》刊載，不可轉載