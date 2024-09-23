OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求 廣達、緯穎喜迎新商機

美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世，這款最新AI模型，具備獨特的推理能力，可以先思考、再回答問題，被喻為AI領域突破，重新定義AI能力的重大創新。保德信指出，未來經過訓練後，將可透過推論來解決問題，不僅能更加擴大結合各產業，帶來龐大商機，相關AI伺服器需求也將大幅成長。

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計 會計師：蛋白區房產規劃有壓力

央行總裁楊金龍出重手祭出第7波信用管制措施，其中明文規定名下有房產的自然人即便是首貸也不能給予寬限期，遭市場封為「金龍海嘯」，會計師指出，此舉不但影響一般人購屋，對於家族資產傳承規劃上也會連動影響，首當其衝的就是蛋白區房地產是否要提前過戶到子女名下，成為財富安排時首要評估的事情

錯過多繳4倍稅金！113年節省地價稅登記 今截止

113年地價稅開徵日期自113年11月1日至同年11月30日截止，財政部指出，適用特別稅率或符合減免資格的地主，最慢今（23日）要向土地所在地的地方稅捐稽徵機關申請登記，若是逾期雖仍可申請，但要延至次年才會適用。自用住宅若符合5要件，稅率可從千分之10～千分之55，降到千分之2，至少省4倍。

快訊／豪雨灌不停！北北基宜14地淹水警戒 4區域列一級

豪雨襲台，經濟部水利署今（22）日晚間8點半對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣14個地區提出淹水警戒，其中宜蘭縣壯圍鄉、新北市五股區、汐止區、蘆洲區4區域已有明顯積淹水，列為一級警戒區。

輝達財務長賣股 套現逾5億元

輝達（NVIDIA）挾AI題材股價大漲，高層賣股動作卻不中斷。2名攸關輝達財務會計的「大帳房」不約而同申報釋股，其中輝達財務長Colette Kress套現逾5億元；輝達會計長Donald Robertson則是套現逾4256萬元。

郭明錤爆「外力」逼高通評估併英特爾 預言成案是災難

英特爾（Intel）賣給高通（Qualcomm）的訊息愈來愈明朗，不過擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風證券分析師郭明錤有個人平台「X」上指出，高通就財務、業務面分析沒有強烈動機併購Intel，認為高通是因為「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購Intel的可行性，郭同時預言，若整併成功，對高通而言會是災難。

快訊／雨區移動！7地淹水警戒 台北市大安、信義區入列

大雨澆灌範圍擴大！經濟部水利署今（22）日下午1點40分更新淹水警戒資訊，台北市、新北市與桃園市共10地區都亮燈警戒，其中台北市大安區、信義區、文山區為最新一波入列區域。

央行重拳打房！仲介、代銷全中槍 專家：只有「1行業」受惠

全球最嚴限貸令來了！央行為抑制房市過熱，祭出第7波房市管制措施，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，引發市場熱烈討論。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，這波打擊不僅影響仲介，幾乎所有房地產從業人員都難逃波及，中古屋、新建案交易量恐將大幅萎縮，唯一受惠的可能只有法拍業者。

高通中短期需要台積電！ 華爾街分析師：併英特爾恐拖累毛利率

美國半導體大廠英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）整併的消息持續熱議，不過有華爾街分析師對併購案持疑，除了認為高通無助解決Intel現有難題以外，還可能會拖累毛利率，「就算整併成功，因為台積電技術領先，高通中短期內依舊需要台積電。」

曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策 AI熱潮下淪高通收購目標

高通向英特爾提出收購意向消息引發關注，華爾街日報分析，英特爾執行長基辛格力求轉型、擴張製造業務卻難追趕台積電等對手，後遇上AI崛起，市場需求轉向輝達AI晶片，使英特爾淪為被收購的目標。