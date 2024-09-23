錯過多繳4倍稅金！113年節省地價稅登記　今截止

▲不動產交易評估資料照。（圖／記者項瀚攝）
記者陳瑩欣／台北報導
113年地價稅開徵日期自113年11月1日至同年11月30日截止，財政部指出，適用特別稅率或符合減免資格的地主，最慢今（23日）要向土地所在地的地方稅捐稽徵機關申請登記，若是逾期雖仍可申請，但要延至次年才會適用。自用住宅若符合5要件，稅率可從千分之10～千分之55，降到千分之2，至少省4倍。
5要件分別是：
1、土地所有權人、配偶或直系親屬辦妥戶籍登記
2、地上房屋為土地所有權人、配偶或直系親屬所有
3、地上房屋無出租或供營業用
4、都市土地面積300平方公尺（90.75坪）內；非都市土地面積700平方公尺（211.75坪）內
5、土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬限申請1處
另外，台南市政府財政稅務局表示，得適用特別稅率或減免地價稅的土地，例如：自用住宅用地、工業用地、停車場用地、巷道用地、騎樓走廊用地、教堂及寺廟用地等，土地所有權人依規定應於地價稅開徵40日前，也就是9月22日(113年因遇例假日順延至9月23日)前提出申請，經核准後，即可於今（113）年適用特別稅率或減免地價稅，逾期申請，則必須自申請的次年才能開始適用。
⠀⠀
財政部提醒，已經申請過並核准者，只要適用原因或事實未變更，就不用重新申請，但如果原因或事實已消滅，記得立即向稽徵機關申報按一般用地稅率課徵或恢復徵稅，以免受罰。
讀者迴響