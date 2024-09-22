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輝達財務長賣股　套現逾5億元

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）挾AI題材股價大漲，高層賣股動作卻不中斷。2名攸關輝達財務會計的「大帳房」不約而同申報釋股，其中輝達財務長Colette Kress套現逾5億元；輝達會計長Donald Robertson則是套現逾4256萬元。

Colette Kress向美國證監會（SEC）申報新一波釋股動作，光一個禮拜就套現1570萬美元（約台幣5.03億元）。

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SEC公告文件顯示，Colette Kress在9月20日正式公告釋股資訊，她分別在9月18日、9月20日兩天各自賣掉68909股與66670股NVIDIA股票，其中9月18日套現793萬美元（約台幣2.54億元）；9月20日則套現777萬美元（約台幣2.49億元）。

《Investin.com》報導，Colette Kress處分輝達持股均價落在116.19美元至118.05美元至間，這些交易完成後，Colette Kress直接持有輝達 4954214 股。此外，還有透過與不可撤銷信託相關的有限責任公司間接持有的股份，總計767680 股，另有少量由直系親屬間接持有。

除了Colette Kress之外，輝達首席會計長Donald Robertson出售11472股股份，價值約133萬美元（約台幣4256萬元）。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳也多次申報賣股，自6月至9月中旬，黃仁勳在3個月內賣出600萬股輝達股票，套現約7億美元（約台幣224億元）。

股價周五(20日)下跌1.59%，以116美元作收，過去一個月累計跌幅為8.8%。

關鍵字： NVIDIA輝達AI

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