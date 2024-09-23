白宮傳不擬以塔虎脫條款介入美東罷工　僵局是否拉長看法兩極

▲長堤港8月貨櫃裝卸量為913,873箱，年增33.9%。圖為我國陽明與萬海船隻同時在長堤港的照片。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

路透社上周援引拜登政府一位未具名官員的談話，表示白宮不會動用塔虎脫條款，讓工人在80天的冷靜內期回到工作岡位，勞資雙方重新上談判桌。對此有海運界高階擔心會讓罷工或怠工時間拖長，但有在美國現場的業界高階認為不用太悲觀，多數罷工事件都能在最後關頭化解爭議，只是貨載都已轉移港口了。

一家貨櫃船公司負責美國地區的高階主管，對於拜登不打算動用塔虎脫條款，表示現在不動用，不表示真的罷工後不會動用。只是在合約到期前，大家都不願意表態。貨主方已在發動請願，希望不要罷工，但勞方態度強硬，目前看來絲毫不肯讓步，碼頭、鐵路、船公司都在做最壞打算來準備，會罷多久沒人看得準。

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貨運承攬業捷迅(2643)常駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀指出，依以往慣例，在最後都會達成共識的，只是影響已經產生了，很多貨都已經轉移港口了。實際上船公司早在數月前就已針對美東罷工可能，在公司網站上提醒客戶，並表示會協助與執行替代方案。

因為美東罷工可能，貨主提早出貨，美國長堤港與洛杉磯港8月貨櫃裝卸量分別年增34%與16%。洛杉磯港8月份貨櫃裝卸量接近創紀錄的960,597箱(20呎櫃)，比去年同期增長了 16%，月增2%，是該港口有史以來最繁忙的非疫情月份。該港在7月份貨櫃裝卸量年增率高達37%，歷史數據顯示，2021年5月是洛杉磯港有史以來最繁忙的一個月，裝卸量為1,012,048箱。

長堤港8月貨櫃裝卸量為913,873箱，年增33.9%，1到8月的裝卸量接近610萬箱，年增22%，估計9月份櫃量仍將維持高位。

這種現象在2022年也曾經發生，該年美西碼頭工人合約談不下來，紐約與紐澤西港增加了5.7%的裝卸量，洛杉磯與長堤港則衰退5.1%，將北美最繁忙港口寶座讓給紐約與紐澤西港。美西碼頭工人與資方的談判長達13個月，期間工會未發動罷工行動，但有集體休假等類罷工事件，最後是當時的美國代理勞工部長蘇維思(Julie Su)出面協調，在去年6月14日完成協商。

對於美東的罷工可能，貨方採取積極行動，全美零售聯合會(NRF)上周二帶領177個代表沃爾瑪等零售商、製造商、農夫、汽車製造商及卡車司機的貿易協會，呼籲拜登協助兩造達成和解，並在給拜登的公開信中指出，現在若罷工，恐對經濟產生毀滅性衝擊，尤其是在通膨已開始降溫之際。