英特爾潛在救星出現　阿波羅爆考慮斥資50億美元投資

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）在發布令人失望的財報及財測後股價暴跌逾25%。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，美國資產管理公司阿波羅全球管理公司已提出向英特爾投資數十億美元，這項投資也將是對英特爾轉虧為盈的戰略佈局投下關鍵信任票。

一位知情人士表示，阿波羅全球管理公司最近表示願意對英特爾進行高達 50 億美元的股權類投資。知情人士稱，英特爾高層一直在權衡阿波羅的提議。

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知情人士補充，這一切尚未最終確定，潛在投資的規模可能會發生變化，討論可能導致其失敗，從而無法達成協議。

知情人士週六表示，這一進展正值高通提出對英特爾的友好收購，這提高了有史以來最大的併購交易之一的前景。

不過阿波羅和英特爾的代表拒絕置評。

在英特爾執行長 Pat Gelsinger 的領導下，英特爾一直在製定一項耗資巨大的計劃，以重塑自身並引入新產品、技術和外部客戶。這項舉措導致了一系列不斷惡化的收益報告，削弱了人們對該舉措的信心，並使其市值損失了數百億美元。儘管阿波羅如今以其保險、收購和信貸策略而聞名，但阿波羅在 20 世紀 90 年代起步時只是一家不良投資專家。

目前這兩家公司已經建立了合作關係，英特爾今年 6 月同意以 110 億美元的價格向阿波羅出售控制愛爾蘭工廠的合資企業的股份，為大規模擴張其工廠網路帶來更多外部資金。