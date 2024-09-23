97萬人緊盯！00919填息率逾2成　上周增逾萬股民成人氣王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有97萬股民的群益台灣精選高息（00919）今（23）日除息0.72元，至上午10點40分最高報價23.62元，填息率逾2成，而集保統計，00919上周新增逾1.47萬受益人，為63檔台股ETF中的人氣王。

台股ETF投資熱度持續火熱，總人數來到984萬人，直逼千萬大關；根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加59868人，來到9842495人，為連續30周創新高。

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進一步觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，僅1檔 00919群益台灣精選高息ETF，受益人周增14790人，蟬聯人氣王，據了解，由於00919成立以來六次持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，投資人紛紛搶在9/23除息前上車；其他周增超過七千人上榜的還有復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高達息30（00918），上述這5檔全部也都是台股高息ETF，顯見高息ETF還是最受投資人青睞。

群益投信表示，台股ETF受益人數持續增加，今年來累計已增加逾317萬人，特別是台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。

市面上目前共有22檔高息ETF可供選擇，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。