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每天詐騙逾3億　證交所啟動「5D反詐行動」

▲台灣證券交易所。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台灣證券交易所。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

內政部警政署署長張榮興今（24）日在台北101金融大樓舉辦「反詐騙宣誓典禮」時表示，目前詐欺約占所有治安案件6成，平均每天詐騙金額約3至4億元，且以投資詐騙為大宗，已擾亂金融秩序，有鑑於此，證交所董事長林修銘更表示，將以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。

張榮興表示，目前詐欺約占所有治安案件６成，平均每天詐騙金額約3至4億元，且以投資詐騙為大宗，已擾亂金融秩序。政府機關與民間企業、團體的密切合作是打詐工作的成功關鍵，盼望藉由與證券投信投顧業者通力合作，將網路的假投資詐騙廣告訊息快速下架，從源頭阻斷，同時也將不斷加強向百工百業推動識詐宣導。

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張榮興提到，打詐新四法已通過，目前正修訂子法，未來隨著法制面強化，規範會更嚴謹，相信在各界共同努力下，將來能看到詐騙下降的趨勢。

今日反詐宣誓典禮，包括金管會證期局局長張振山、張榮興、刑事警察局局長周幼偉、行政院打詐指揮中心執行秘書黃國師、證券商公會理事長陳俊宏均蒞臨典禮，投信投顧公會理事長劉宗聖、投保中心董事長張心悌、券商公會經紀業務委員會召集人詹正恩及第一線服務投資人的各大證券經紀商代表也熱烈參與響應。

林修銘指出，一系列活動包含10月8日、16日將接連舉辦別開生面的發表會和論壇，後續更規劃一波接一波透過傳統及數位媒體、場景行銷、實體互動等方式，不斷向民眾推廣反詐騙，且不僅延續到明年，未來也會持續編列預算、投注更多心力和資源，讓防詐觀念深植每個人心中。

林修銘強調，證交所希望扮演政府和業者之間的橋梁與強力後盾，藉由知識宣導、證券業者聯防、高科技運用等面向，加強建構金融環境的反詐韌性。

關鍵字： 打詐詐騙

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