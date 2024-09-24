星宇航空Q4掛牌上市！看明年客貨續旺　整體票價高於疫情前

▲星宇航空經營團隊，右二為執行長翟健華。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）登錄興櫃滿2年，將在10月上旬競拍、10月下旬掛牌上市，今日盤中股價重返30元，漲幅逾4.5％，成交量逾3.5萬張；執行長翟健華表示，明年客貨運需求持續暢旺，尤其客運部分預計需求會再增加1成、恢復到疫情前的水準，因此整體票價或許會趨緩，但還是會高於2019年。

星宇航空目前資本額253億元，IPO上市後預計發行47萬張，資本額就會超過300億元，未來會評估營運需求，不排除會再往上增加，登記最高的資本額是700億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

執行長翟健華表示，貨運部分短期來看，跟疫情前的確有很大的不同，以前很多都是從東南亞運到台灣跟到北美，但現在AI蓬勃發展，很多高端伺服器在台灣製造，都是直接從台灣出去，這方面需求大幅提升，不過星宇現在沒有貨機，是用客運腹艙載貨，所以預估貨運需求暢旺會延續到2025上半年。

翟健華指出，客運部分，桃機今年為止運能還沒全開，只能恢復到2019年的9成，但也還在優化運營，對於桃機的需求明年可以達到2019年水準、也就是增加1成，跟星宇內部的需求是相符的，明年起碼會增加1成，基於這些看法，客貨運需求會持續延續，看好市場需求會延續到2025年，其中客運會整個2025年都回到2019年水準，貨運至少看到2025年上半年。

針對明年整體市場票價，翟健華表示，目前來看明年整體票價的價格或許會趨緩，但跟2019年比起來還是比較高，舉例像日本因為匯率還是維持0.2、不超過0.3，因此短期來看需求還是會在，日本線票價很高，明年即使匯率漲起來，還是預計需求還是很大，票價趨緩也是遠高過2019年，明年日本線還是最賺錢的區塊，加上明年桃機需求還會增加1成，會影響供給，因此預估2025年整體票價還是會高過2019年。

航點部分，翟健華表示，高雄開航還在規劃，預計明年Q4或2026年Q1可以飛航，但要看空巴交機時程；明年長程航線會持續增班，目前還在研究新航點，但整體來看還是牽涉新機交機時程，因為需要8個月的時間來準備開航，拿到飛機就能啟動新航點開闢作業。

翟健華指出，馬尼拉不是不想飛，是因為當地是超級繁忙市場，但拿到的時間帶不好，所以暫時停航，拿到對的時間就會復航；其他東南亞部分所有的大點幾乎都有，大概只剩下柬埔寨，巴里島也在等飛機，其他有商業性的城市都飛了。

至於桃機第3航廈的人力佈署，翟健華說，依照交通部的說法是T3所有國籍航空都可以進去，並按照航線佈署，星宇的東南亞、北美及東北亞都會在T3，會按照桃機安排分配作業，人力佈署按照航線分配規劃。