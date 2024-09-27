比價效應推升樹林指名度　在地房仲帶路4大購屋熱區

▲在板橋、新莊、土城高房價的比價效應下，不少購屋族選擇到樹林置產。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

在板橋、新莊、土城高房價的比價效應下，不少購屋族選擇到樹林置產。在地房仲表示，樹林沒有大面積重劃區，物件供給量不多，因此只要是行情價釋出，很快就會成交，此外他也介紹樹林有4大購屋熱區，各有不同特色，並強調樹林房市前景佳。

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永慶不動產樹林中華加盟店東林本智表示，新北樹林沒有大面積重劃區供給，整體供給量不多，且剛性需求穩定，只要符合市場行情釋出，很快就會成交。他介紹，樹林可分成4大購屋熱區，分別是溪洲、樹林後站、中華路、秀泰商圈。

首先，溪洲地區雖為板橋門牌，但屬樹林生活圈，生活機能主要靠樹林火車站商圈，該區有2座大公園，生活環境舒適，而產品部分以電梯大樓為主，可說是樹林地區大樓物件最密集的一區，屋齡20年大樓每坪成交46~50出頭萬元，20~30年則為42~45萬元。

樹林後站除了生活機能佳，也頗具文教氣息，居民素質高，近年也陸續推出不少新建案，也有不少指標建案，成交行情5字頭起跳，甚至逼近6字頭。

第三是中華路一帶，屬自成一格的商圈，距離火車站較遠，買盤以藍領族居多，因坐擁捷運萬大線建設利多，近年房價也有明顯漲勢，中古大樓要價4字頭，新建案可達5字頭價碼。

▲秀泰商圈除了影城商場，還有藝文中心，屬於比較先進熱鬧的商圈。（圖／永慶不動產提供）

第四為秀泰商圈，除了影城商場，區內還有藝文中心，屬於比較先進熱鬧的商圈。而該區附近有一重劃區，稱為超級城市重劃區，屋齡都在10年內，雖然該區早期有些賠售案例，但現在價格也都漲起來，可見到5字頭成交。

整體來說，林本智表示，板橋房價破百，新莊最高8字頭、土城也要7字頭，在比價效應之下，不少買盤傾向到樹林購屋。此外，樹林除了捷運萬大線建設，還有大柑園計畫的超級大利多，房市具有很大的潛力。

▲林本智看好樹林的房市前景。（圖／永慶不動產提供）

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