遠東新樂觀看全年營收　攜手明基材推環保機能服飾

▲遠東新世紀與明基材料攜手，回收電子廢棄物製成機能性服飾。（圖／遠東新提供）



記者廖婕妤／台北報導

遠東新（1402）近期股價走勢亮眼，今（26）日盤中股價最高38.85元，寫下13年來新高，公司也持續看好今年業績，全年營收可望有個位數成長；隨著台北紡織展（TITAS）即將開展，遠東新今日也舉行產品發表會，搶先曝光為多項國際賽事提供的環保球衣，也宣布與明基材（8215）旗下的機能織物品牌Xpore合作，推出由電子廢棄物回收酯粒製成的機能性服飾，搶攻綠色環保商機。

遠東新化纖總部副總黃全億表示，為解決紡織廢料回收的高成本與處理挑戰，推出全新的織物回收系統，結合e-Sorting高端分類技術與自主研發的綠色回收製程，能顯著降低生產過程中的溫室氣體排放，將廢棄紡織品有效轉化為高品質纖維。這一創新系統已於今年進入量產階段，成為廢棄衣物回收處理的關鍵解決方案。

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此外，遠東新也與明基材攜手推出「e2cycle」PET回收技術，將電子廢棄物中的PET材料轉化為高性能的紡織原料，並進行貼合製成100％不含PFC的單一材質PET防水機能織品，供各大時尚品牌使用，不僅為為全球服飾市場提供更多元且環保的解決方案，也成為解決全球電子廢棄物問題的重要里程碑。

明基材董事長陳建志表示，電子廢棄物中含有相對大量的PET材料，藉由明基材電子業的背景，以及材料特性的專業技術，結合遠東新在紡織業豐富的開發及製造經驗，共同推出「e2cycle」創新回收技術，將電子廢棄物有效轉化為紡織材料，在推動循環經濟的時同時也解決PET短缺問題。